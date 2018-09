5 fumetti per il rientro a scuola

fumetti - videogiochi e pure il wrestling - è tutto pronto per Modena Nerd : Divertimento assicurato anche nell'area spettacoli con lo show " La tv dei ragazzi degli Anni Novanta " del tandem Dario Moccia e Mauro Serio : Moccia " youtuber seguitissimo, cultore di Fumetti, ...

Ecco i fumetti gratuiti per il Free Comic Book Day italiano del 1° dicembre : Un’iniziativa concreta per diffondere la cultura del fumetto: è questo l’intento del Free Comic Book Day, l’evento che dal 2016 coinvolge le fumetterie di tutta Italia con la distribuzione gratuita di albi appositamente pensati per l’occasione, con storie inedite e contenuti speciali. Questa giornata particolare tornerà anche nel 2018, più precisamente il primo dicembre, e quest’anno oltre a Panini Comics, che ...

5 fumetti per giovani lettori : Dopo aver esplorato i fumetti western, underground e steampunk nel nostro viaggio estivo tra i fumetti di genere, è la volta dei titoli rivolti (anche) a un pubblico di giovani lettori avidi di avventure immaginifiche e storie di grandi amicizie. Ma fate attenzione: il fatto che i fumetti qui a seguire siano adatti agli adolescenti non vuol dire che non possano essere apprezzati anche dagli adulti. Lettore avvisato… 5. My Hero Academia, ...

5 biografie a fumetti per l’estate : Giunti al termine dell’estate, c’è ancora tempo per leggere qualche fumetto. Magari con spirito più serio dopo le escursioni nel western, nello steampunk o nell’underground, per tornare gradualmente a impegnarsi dopo il relax (per molti anche mentale) delle vacanze estive. Ecco allora 5 esempi eccellenti di biografie a fumetti: un modo gradevole e di forte impatto per scoprire qualcosa in più su alcuni grandi personaggi ...

Figurine Panini - addio alle edicole. «Ma solo per i fumetti» : Ora i supereroi, e i calciatori? La comunicazione riguarderebbe al momento solo i prodotti della Panini Comics, una divisione della storica Panini Spa e di fatto succursale italiana della Marvel, casa ...

5 fumetti bestiali per l’estate : Avete provveduto al benessere dei vostri compagni domestici a quattro zampe prima di partire per le vacanze? Se sì, e se non avete potuto portarli con voi, sicuramente ne sentirete già la mancanza. Non temete: ecco 5 fumetti che vi terranno compagnia e che non mancheranno di farvi esclamare versetti deliziati o sussulti di paura per le sorti dei loro pelosi protagonisti. Il viaggio estivo nei generi di nicchia del fumetto prosegue con queste ...

Belgio - fumettista italiano e marito presi a sprangate : “Colpiti perché siamo gay” : Tagli, lividi e volti insanguinati dopo essere stati picchiati e presi a sprangate dai vicini di casa perché gay. È la denuncia è di un fumettista italiano residente a Gand, in Belgio, e di suo marito. “È stato brutale“, il commento stringato che Mauro Padovani ha scritto su Facebook una settimana fa, il 7 agosto, pubblicando le crude foto dopo l’aggressione omofoba. Lui e suo marito, Tom Freeman, sono stati soccorsi in ...

5 fumetti steampunk per l'estate : Abiti vittoriani, occhiali da inventore e via, rotta verso la luna a bordo di un dirigibile alimentato a vapore. È il genere steampunk, e sta invadendo anche il mondo dei fumetti