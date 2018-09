4^giornata | Inter-Parma 0-1 | tracollo nerazzurro Napoli-Fiorentina 1-0 | decide Insigne

serieanews

(Di sabato 15 settembre 2018)- Finisce 1-0 in favore delil primo anticipo della 4^ giornata di Serie A,un super gol di Di Marco. Un passo falso totale per gli uomini di Spalletti. Un’abulica e praticamente nulla nella costruzione del gioco. I nerazzurri incappano nella seconda sconfitta in 4 partite, e aprono ufficialmente il discorso … L'articolo0-1,1-0,. Samp a valanga proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....