20 attori che non hanno mai vinto un Emmy

Maradona : ecco gli attori che interpreteranno il Pibe de Oro. Sua moglie sarà Laura Esquivel de Il Mondo di Patty : I tre interpreti di Maradona Nulla di più globale dello sport, anzi del calcio se si parla di Europa e Sudamerica. I servizi streaming, che hanno nel globale il loro punto di forza, lo hanno capito e hanno cominciato ad operare di conseguenza. Ci sono state docu sulla Juventus, sulla Liga, sul Manchester United ma il titolo più atteso è un altro, targato Prime Original, ed è una fiction sulla vita di uno dei più grandi calciatori mai esistiti. ...

MotoGP – Ponsson chiude la bocca ai detrattori : “critiche? I giornalisti salgano in moto - vedranno se è così facile” : Dopo l’esordio in motoGP a Misano, come sostituto dell’infortunato Tito Rabat, Cristophe Ponsson ha risposto per le rime alle critiche dei suoi detrattori Il terribile infortunio rimediato nell’incidente delle FP4 a Silverstone, costringerà Tito Rabat a stare fuori per qualche settimana. Al suo posto l’Avintia Racing ha scelto di lanciare nella mischia il giovane Cristophe Ponsson, pilota classe 95 che non aveva mai ...

F1 – La fedeltà alla Ferrari e l’avvertimento ai detrattori - Minttu Raikkonen svela : “fanno uscire la siciliana che è in me!” : Minttu Raikkonen risponde alle domande dei fan su Instagram: tra dichiarazioni d’amore e avvertimenti, la moglie del pilota Ferrari riesce a sorprendere La Ferrari ha annunciato ieri l’addio a Kimi Raikkonen: il finlandese, dal prossimo anno, non sarà più compagno di Sebastian Vettel, e sfreccerà in pista con i colori dell’Alfa Romeo Sauber. Con lui, ovviamente, porterà nel nuovo team anche tutta la famiglia, dai ...

Kit Harington de Il Trono di Spade contro la Marvel e l’omofobia : “Perché non prendete anche attori gay?” : Kit Harington de Il Trono di Spade ha criticato i film Marvel e Hollywood in generale per la mancanza di interpreti gay, sollevando una questione che si ripete da anni nello star system. Durante il Toronto Film Festival, dove ha presentato il film di cui è protagonista, The Death and Life of John F. Donovan, l'attore ha risposto ad alcune domande a un evento organizzato da Variety. “C'è un grande problema con la mascolinità e l'omosessualità ...

Deliveroo piace ai fattorini : il sondaggo che lo rivela : Deliveroo , la società che si occupa di consegnare cibo a domicilio collaborando con tutti i ristoranti che ne facciano richiesta, ha ricevuto una nota positiva dai propri dipendenti: il 90% sono ...

“Il bio non è una bufala perchè fa bene - è giusto e fa risparmiare” : tra integralisti e detrattori - un lungo viaggio sul biologico italiano : Oggi quasi tutto può essere bio: dalla cosmesi al turismo, dall’odontoiatria all’edilizia. Qualche decennio fa il biologico era una scelta per fricchettoni seguaci di qualche filosofia orientale. In seguito, è diventata una moda per radical chic. Poi il mondo si è ricordato che siamo ciò che mangiamo, si è reso conto che le risorse terrestri sono limitate, che nel nostro piatto ci finisce troppa chimica, e così il bio è parso una seria ...

Archeologia - 'SpeTTattori' : a Salerno rivive il mito del re Agamennone : Salerno. Si chiama "SpeTTaTTori" l'appuntamento che venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre , con repliche il 14 e 15 settembre e dal 4 al 7 ottobre, la Fondazione Salerno Contemporanea, con la ...

Scienziati svelano i fattori che accelerano l'invecchiamento del cervello - : I ricercatori della Johns Hopkins University e della University of California hanno stilato la lista dei fattori che accelerano il processo di invecchiamento del cervello. Lo riportano i media russi. ...

L'EUR/USD riprende quota : i fattori che guideranno ora il cross : La loro idea è che la dinamica dipenderà dalla politica monetaria della Fed, e il differenziale tra i tassi americani e quelli nel resto del mondo dovrebbe rafforzare il biglietto verde fino all'...

"Che eroi i pompieri. Mi piace stare con loro più che con gli attori" : Ci sono i vigili del fuoco e ci sono gli "Hotshot", pompieri altamente specializzati nella gestione degli incendi boschivi che non spengono il fuoco con l'acqua ma ne tagliano le fonti di alimentazione, con l'uso sapiente delle stesse fiamme, di motoseghe e di precisi calcoli sulla direzione del vento e della situazione meteorologica. Operano sempre in condizioni estreme e talvolta perdono la loro battaglia contro gli elementi della natura, come ...

Svizzera : incendio in fattoria - morte 60 mucche : In Svizzera una fattoria è stata completamente distrutta dalle fiamme la notte scorsa a Montévraz: non si segnalano feriti ma nell’incendio sono morte circa 60 mucche, secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale friburghese. All’arrivo dei vigii del fuoco la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme. Aperta un’inchiesta per stabilire le cause del rogo. L'articolo Svizzera: incendio in fattoria, morte 60 mucche ...

Montévraz - FR - : brucia fattoria - morte 60 mucche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Monta il dissenso M5S sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino : Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole : Dopo la senatrice Elena Fattori, anche Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice Fattori'.--'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa ...

La rottamazione delle cartelle esattoriali che va pagata entro oggi : La scadenza riguarda chi ha deciso di “rimettersi in pari” con i pagamenti dovuti allo Stato per i carichi dal primo gennaio al 30 settembre 2017 The post La rottamazione delle cartelle esattoriali che va pagata entro oggi appeared first on Il Post.