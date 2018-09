ilfattoquotidiano

: 140 candeline per Sergio e Dario Cusani alla Certosa di San Martino: Gherardo Colombo manda un messaggio d’auguri… - Cascavel47 : 140 candeline per Sergio e Dario Cusani alla Certosa di San Martino: Gherardo Colombo manda un messaggio d’auguri… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Gemelli, praticamente separatinascita, identici principi, somiglianza poca, stessa napoletaneità che scorre nelle vene., due facce della stessa luna, figli dell’alta borghesia, (il padre era un industriale del rame) compiono 70 anni. Per chi come me li conosce da una mezza vita, fa un certo effetto. Intanto non hanno l’aria attempata di signori di mezz’età, sembrano due ragazzini, jeans e zaino di cuoio, con la chioma un po’ spruzzata sale e pepe. Ma dove spegnere le 140vive a Milano da 50 anni,a Roma. Sorpresa, ecco che chiostro edi Sanaprono per il ritorno dei figliol prodighi. Si spalanca una vista mozzafiato, Napoli ai loro piedi. 400, 500 invitati da ogni dove.ha mandato il save the date a giugno con una postilla: “Se qualche amico comune vi segnala di non essere stato invitato informatemi perché ...