10 ANNI DOPO LEHMAN I colpevoli del crac fanno ancora danni

GIANNI BREZZA - MARITO DI LORETTA GOGGI/ Il ricordo dopo la sua morte : "Ecco come vivo senza lui (Techetechetè) : GIANNI BREZZA, ballerino, coreografo, attore e regista, si è spento nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore. MARITO di LORETTA GOGGI dal 2008, è tra i protagonisti più...(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:15:00 GMT)

Volkswagen - dopo 80 ANNI stop alla produzione del mitico Maggiolino : È stato protagonista assoluto non solo su strada ma anche al cinema e adesso la sua carriera sta per terminare. Stiamo parlando del famoso Maggiolino della Volkswagen che andrà in pensione a luglio ...

Perde la fede nuziale nei campi - dopo 63 ANNI la moglie la ritrova : “Una gioia incredibile” : Nel lontano 1955 Dino Di Remigio stava lavorando nei campi della provincia di Teramo quando una sera si accorse di aver perso la fede nuziale. Ha cercato per mesi quell’anello tanto importante per lui e sua moglie. E ora quella fede è stata ritrovata da alcuni amici di famiglia proprio in quel terreno ed è tornata al dito della moglie 91enne.Continua a leggere

Lehman 10 ANNI DOPO : cronaca di un terremoto finanziario globale : La situazione precipita tra la fine di agosto e i primi di settembre. Il governo americano mette in atto un clamoroso salvataggio delle agenzie Fannie Mae e Freddie Mac che da sole garantiscono metà dei 12mila miliardi di dollari di mutui in circolazione. Ma la mossa non riesce a calmare gli investitori. Sul mercato si crea un clima di diffusa sfiducia fino a quando non arriva il crack della banca d’affari...

Camerun - Libii : 'Dopo 36 ANNI di Biya votatemi per la rinascita' : In una conferenza stampa a Roma, un rappresentante della Comunita' dei Camerunensi in Italia ha detto: 'Bisogna restituire fiducia ai cittadini nella politica, perche' dopo 36 anni di governo Biya, ...

Roberta Bonanno a Blogo : "Dopo ANNI di pausa dalla tv sono pronta per Tale e quale show" (VIDEO) : Tra le concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, al via stasera su Rai1 a partire dalle ore 21.25, c'è anche Roberto Bonanno. Si tratta della cantante che prese parte ad Amici di Maria De Filippi nello stesso anno di Marco Carta (che poi vinse il Talent show). Ai microfoni di Blogo l'artista 33enne ha raccontato anche come è nata la sua partecipazione al varietà condotto da Carlo Conti e perché negli ultimi ha fatto perdere le ...

Dopo 37 ANNI giustizia è fatta per Bosio - ucciso dalla mafia davanti a casa mia : Nella folle notte della seduta fiume sul Milleproroghe a Montecitorio, dove l'arroganza di una maggioranza che ha mostrato ancora una volta scarso rispetto istituzionale l'ha fatta da padrone, una sola notizia è riuscita a riportare un po' di luce: la vicenda processuale dell'omicidio di Sebastiano Bosio, il chirurgo assassinato dalla mafia nel 1981, è giunta finalmente a conclusione.La Cassazione ha respinto il ricorso ...

Vent'ANNI DOPO torna al cinema "Titanic" - solo 8-9-10 ottobre : Roma,, askanews, - A 20 anni dall uscita torna sul grande schermo Titanic, il capolavoro di James Cameron vincitore di 11 premi Oscar. È questo l evento speciale promosso da QMI Stardust per celebrare ...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa allo scoperto : 'Perché non la sposo'. Dopo 11 ANNI - la bomba : Non si mostrano mai sui social insieme e, quindi, l'allarme rottura è sempre all'ordine del giorno ma con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa non c'è da preoccuparsene. I due, infatti, sono più ...

Lehman Brothers 10 ANNI DOPO - alla buona finanza non basterà l'etica : Dove abbiamo fallito? E cosa si sarebbe potuto fare? A 10 anni dal crack Lehman Brothers, che in poche ore ha cambiato per sempre il volto della nostra società, è possibile fare un bilancio ragionato sul destino della finanza. Lo fa Emilio Barucci, professore di finanza matematica al politecnico di Milano, con un libro fresco di stampa, "Chi salverà la finanza" (ed. Egea). Un saggio breve e di facile consultazione, grazie a ...

Lehman 10 ANNI DOPO - Economista : 'politica manipolata dalle lobby' : I timori di oggi sono più politici che finanziari o economici, visti i fondamentali buoni nel mondo industrializzato, secondo Sergio Rossi, professore di macro economia e politica monetaria all'...

Caccia a balene - negoziati falliti dopo 20 ANNI. No di Islanda - Giappone - Norvegia e Russia a riserve in Atlantico meridionale : Non ci sarà nessuna riserva per le balene nell’Atlantico meridionale. dopo venti anni di negoziati, il no è arrivato martedì da parte di Islanda, Norvegia, Russia e Giappone, quattro dei 66 paesi membri dell’International Whaling Commission (IWC) riuniti questa settimana – dal 10 al 14 settembre – a Florianopolis, in Brasile. Con 39 nazioni a favore, 25 contrarie e tre astenute, il voto di martedì non è riuscito a ...

Chernobyl : latte contaminato 32 ANNI DOPO il disastro : Tra il 2011 e il 2016 i Greenpeace Research Laboratories dell'Università di Exeter, l' Ukrainian Institute of Agricultural Radiology e il Centro Studi sulla radioattività dell'Università di Scienza della Norvegia hanno condotto una ricerca presso 14 aziende agricole situate nell'arco di 200 chilometri dalla centrale nucleare. I risultati, pubblicati dalla rivista scientifica Environment ...

Lehman Brothers - perché 10 ANNI DOPO il crac non siamo ancora al sicuro : Un manager lascia l’ufficio dopo la bancarotta di Lehman Brothers (Getty Imagers) L’inquilino della Casa Bianca era George W. Bush e l’Italia del calcio era campione del mondo in carica. La fine dell’estate di dieci anni fa se la ricordano in molti: il 15 settembre 2008 la banca d’affari statunitense Lehman Brothers fallì e le fotografie dai manager sfrattati da Wall Street divennero familiari. Nelle scatole ...