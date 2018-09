Zona Euro | bilancia commerciale luglio in surplus per 17 | 6 miliardi

Moscovici : "Piccoli fascisti in Europa. L'Italia è un problema in Zona euro". Draghi : "Il governo ha fatto danni" : La Banca centrale europea si atterrà a ciò che hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri, e cioè che L'Italia rispetterà le regole. Il compito della ...

Moscovici : Italia problema in Zona euro. «Oggi non c’è Hitler - ma dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : L’avvertimento: col deficit non c’è rilancio. Per il 2019, «un bilancio credibile» e «proseguire le riforme strutturali». Con il ministro Tria «un clima costruttivo». Salvini: «Moscovici si sciacqui bocca prima di insultare l’Italia»

Bce taglia stime crescita euroZona - nel 2018 +2% - in 2019 +1 - 8% - : Roma, 13 set., askanews, - Gli economisti della Bce hanno ritoccato al ribasso le previsioni di crescita economica dell'area euro, mentre hanno confermato quelle sull'inflazione. Ora sul 2018 ...

Moscovici : Italia problema in Zona Euro - non c'è Hitler ma piccoli Mussolini. Di Maio : «Inaccettabile» : Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come di un problema all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese un bilancio...

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'EuroZona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

Moscovici - "Italia è un problema nell'EuroZona"/ Paura Ue su Manovra Governo : "purtroppo non vota solo Tria.." : Pierre Moscovici, 'l'Italia è un problema serio nell'Eurozona. Deve fare le riforme e ridurre il debito'. Paura Ue contro la Manovra del Governo.

Moscovici : Italia problema per EuroZona : 13.22 "L'Italia ha un nuovo governo, entrato in funzione da circa 100 giorni. E ha anche un nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze con cui lavoro regolarmente, in un clima costruttivo. Spero che questo clima costruttivo prevarrà". Così il Commissario Ue agli Affari economici, Moscovici, riferendosi a Tria. Ma poi nuovo monito sul debito pubblico Italiano: ridurlo è nel suo stesso "interesse".Il rilancio degli investimenti aumentando il ...

Manovra - Moscovici : «L’Italia è un problema dell’euroZona - bilancio sia credibile. In Europa ci sono piccoli Mussolini» : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha parlato dell'Italia come di un «problema» all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese «un bilancio credibile». Chi pensa che si possano rilanciare gli investimenti aumentando il deficit, ha aggiunto riferendosi a Salvini, dice «una bugia»...

