Xiaomi sta operando una ristrutturazione interna | concentrandosi sui nuovi talenti

Xiaomi Mi Max 3 riceve la MIUI 9.6.6 stabile : Xiaomi Mi Max 3, il phablet lanciato dal produttore cinese lo scorso mese di luglio, sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 9.6.6 stabile.

Xiaomi Mi 8 è acquistabile in abbonamento con le offerte Tre ALL-IN : La partnership tra Wind Tre e Xiaomi si spinge oltre: Xiaomi Mi 8 è ora disponibile all'acquisto in abbinamento alle offerte ALL-IN Master e ALL-IN Power di Tre, con rate mensili e anticipo.

Di Xiaomi Mi MIX 3 "l'innovatore" è stato beccato il presunto pannello frontale : le cornici stanno (quasi) a zero : Rinnovare l'estetica della linea è un compito che spetta a Xiaomi Mi MIX 3, e lo testimonia la lunga serie di indiscrezioni uscite ad oggi

Recensione Xiaomi PocoPhone F1 - lo smartphone con specifiche tecniche al top. Costa 329 euro : PocoPhone F1 è la nuova proposta del ciclone Xiaomi. L'azienda cinese, sconosciuta fino a poco tempo fa, sta rapidamente scalando posizioni anche in Occidente. Dopo aver conquistato il quarto posto nella classifica mondiale dei produttori di smartphone (commercializzando i propri dispositivi solo in Asia), Xiaomi ha deciso nella seconda parte del 2017 di debuttare in europa. Da quel momento, fascia media e bassa del mercato sono diventate ...

Xiaomi Mi Band 3 ha venduto oltre 5 milioni di unità - e sta per arrivare la versione NFC : In appena tre mesi dalla commercializzazione, Xiaomi Mi Band 3 ha superato i 5 milioni di unità vendute. E la prossima settimana arriva la versione NFC.

Inizia da Xiaomi Redmi S2 il rollout di MIUI 10 Global Stabile : È Xiaomi Redmi S2 il primo smartphone del produttore cinese a ricevere la versione Global Stabile di MIUI 10, con le tante novità della nuova versione.

Secondo Xiaomi uno smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della casa cinese. : Secondo l'amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d'oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

Grazie a un mod la barra di stato di Xiaomi Mi 8/Mi 8 SE torna delle giuste dimensioni : Se non vi piace la barra di stato su Xiaomi Mi 8 e Mi 8 SE, leggermente più piccola del notch, ecco come sistemarla con una mod di facile installazione.

MIUI 10 Stabile arriva in Cina per altri smartphone Xiaomi : ecco quali sono : Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Redmi S2 ricevono la nuova MIUI 10 Stabile in Cina: siamo ormai prossimi al lancio della versione globale?

Xiaomi Mi Max 3 riceve la prima MIUI 9 Global Stabile a partire dalla Russia : Sono passati quasi due mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Max 3 e finalmente è disponibile la prima MIUI Global Stabile, anche se per il momento è una beta.

Uno smartphone non ha ragioni per costare più di 699 dollari - parola di Xiaomi : Xiaomi parla dei prezzi degli smartphone: al giorno d'oggi non ci sono tecnologie implementabili che giustifichino un prezzo superiore a 699 dollari.

MIUI 10 China Stabile è disponibile per Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : a versione Stabile della ROM cinese di MIUI 10 è disponibile per Xiaomi Redmi 6 e Xiaomi Redmi 6A, lanciati in Cina a inizio anno con MIUI 9, e può essere utilizzata come ROM di ripristino. Entrambe le build per sono basate su Android 8.1 Oreo e offrono le nuove funzionalità di MIUI 10, un'interfaccia utente appena ridisegnata per i principianti, le funzionalità AI che riguardano la fotocamera e un pre-caricamento delle applicazioni in base ...