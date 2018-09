Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati internazionali

Il mondo scopre POCOPHONE F1 by Xiaomi : Scheda tecnica ed Unboxing : Xiaomi lancia il rebranding “low cost”. Ecco POCOPHONE F1, il primo smartphone molto simile al Mi 8 ma economico. Top di gamma dal prezzo accessibile Xiaomi lancerà POCOPHONE F1 il 22 agosto Di POCOPHONE F1 ormai sappiamo tutto, dopo foto, schede tecniche e prezzi emersi nelle scorse settimane ora abbiamo l’Unboxing ufficiale ed anche la […]

Quanti prodotti Xiaomi in offerta su LightInTheBox (c’è un power bank a 6 euro) : LightInTheBox, noto e-store cinese, non è andato in vacanza e propone delle nuove offerte per questa metà di agosto, che toccano diversi prodotti a marchio Xiaomi. L'articolo Quanti prodotti Xiaomi in offerta su LightInTheBox (c’è un power bank a 6 euro) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Pocophone F1 si mostra in un video unboxing : In Rete è apparso un video che ci mostra quello che dovrebbe essere l'aspetto sia frontalmente che posteriormente di Xiaomi Pocophone F1 L'articolo Xiaomi Pocophone F1 si mostra in un video unboxing proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi MI 8 - Xiaomi Mi A2 e molto altro in promozione oggi su Lightinthebox : Da Lightinthebox sono in promozione Xiaomi Mi 8, il nuovissimo Xiaomi Mi A2 e molti altri smartphone e accessori, con codici scontro esclusivi. L'articolo Xiaomi MI 8, Xiaomi Mi A2 e molto altro in promozione oggi su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 si avvicina : trapelate immagini del box di vendita : Xiaomi Mi Max 3 si fa sempre più vicino, abbiamo visto infatti che il produttore cinese ha programmato la presentazione ufficiale del suo nuovo phablet per il prossimo 19 luglio, nel frattempo, per ingannare l'attesa, sono trapelate delle immagini del box di vendita. Le immagini confermano una parte delle specifiche tecniche del device. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 si avvicina: trapelate immagini del box di vendita proviene da TuttoAndroid.