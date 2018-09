blogo

: Alle selezioni di X Factor si presenta Gerardo Carmine Gargiulo, divenuto famoso negli anni ottanta con il brano 'U… - falcions85 : Alle selezioni di X Factor si presenta Gerardo Carmine Gargiulo, divenuto famoso negli anni ottanta con il brano 'U… - tvblogit : X Factor, Gerardo Carmine Gargiulo si presenta alle selezioni. Ma nessuno lo riconosce -

(Di venerdì 14 settembre 2018) A sessantotto anni non puoi certo ambire a sfondare come concorrente di un talent, ma forseun trattamento diversodi Xl’avrebbe meritato. Non che dovesse ottenere quattro ‘sì’, ci mancherebbe, ma Una gita sul Po, branoto a Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento, avrebbe dovuto far drizzare le antenne a qualcuno.Già perché la canzone, datata 1982, all’epoca fu un vero e proprio successo, con tanto di partecipazione al Festivalbar nella categoria DiscoVerde, destinata ai giovani.prosegui la letturaXsi. Malopubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 03:31.