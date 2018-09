«X Factor 12» tra Toppeta | talenti e un pornoattore

X Factor 2018/ Diretta : standing ovation Leonardo canta Sinatra (Audizioni seconda puntata - 6 settembre) : X FACTOR 2018, seconde audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Asia Argento - la verità sul suo contratto con X-Factor : l'indiscrezione di Dagospia : Il vero motivo per cui Asia Argento non ha più proseguito il suo impegno con X-Factor sarebbe stato deciso da lei stessa. Secondo un'indiscrezione di Dagospia, la giurata del talent avrebbe preferito ...

Asia Argento - X Factor/ Dopo il “licenziamento” entra nella Casa del Grande Fratello Vip? Indiscrezione bomba : Asia Argento, X Factor 2018, Dopo l'avvenuto lincenziamento il web è in rivolta: la regista entra nella Casa del Grande Fratello Vip? Indiscrezione bomba ed i dettagli.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:31:00 GMT)

Martina Attili - la 17enne ha incantato X-Factor - tra tormenti e giochi da diva : Il pubblico si alza in piedi e applaude fino a spellarsi le mani. Alla prima di X-Factor 12, a conquistare tutti è Martina Attili, 17enne romana che studia da cantautrice. Martina è giovanissima ma ha già un bel pezzo di carriera alle spalle. Oltre a piccole comparse in fiction italiane come Un medico in famiglia, nel 2017 vince il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano "Un incubo ogni giorno". La partecipazione ...

X Factor 12 - le audizioni e lo "strano" debutto di Asia Argento : il meglio e il peggio della prima puntata : La dodicesima edizione del talent show di Sky inizia alla grande: tante le performance da 4 sì, non mancano i no, ma i...

Aurora Ramazzotti - bomba Dagospia : 'Perché non è stata confermata a X Factor'. C'entra mamma Michelle Hunziker : Perché Aurora Ramazzotti non è stata riconfermata a X Factor ? È Dagospia a fornire un gustoso retroscena: 'Quando la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era stata scelta faceva parte della ...

X Factor 12 : Asia Argento solo nelle puntate registrate. Ma Sky non annuncia il sostituto : Dopo un 'estate di polemiche legate al caso Asia Argento, domani sera andrà in onda su Sky Uno, alle 21.15, la prima puntata di X Factor 12. Si comincia con le audizioni registrate quest'estate, nelle ...

Uno show sempre più freak - a StraFactor arriva la Dark Polo Gang : Si chiama Dark Polo Gang la sorpresa dell'edizione 2018 di StraFactor, la coda notturna, ironica e dissacrante, di X Factor. I tre 'coatti' romani siederanno al tavolo dei giudici della sGangherata ...

X Factor 2018 - Morgan dichiara : "Non mi sono proposto per subentrare ad Asia nel ruolo del giurato" : Il cantante smentisce la sua partecipazione al talent e parla del caso che ha visto protagonista l'Argento.

Asia Argento esclusa da X Factor - ma dopo le 7 puntate già registrate : Si sarebbe trovata una soluzione di compromesso tra Asia Argento e Sky per la prossima edizione di X Factor, che inizia il 6 settembre. La notizia appare su Variety, ancocra in forma non ufficiale. La ...

X Factor 2018 : tra i possibili 'vice' di Asia Argento spuntano Baby K - La Pina e Rita Ora : Chi prenderà il posto di Asia Argento a X Factor 2018? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del talent show da quando è stata diffusa la notizia che Sky interromperà la collaborazione con l'attrice dopo lo scandalo sessuale che l'ha travolta in questi giorni. Tra i tantissimi nomi che si stanno facendo recentemente per il ruolo di quarto giudice del programma musicale, spiccano quelli di cantanti come Baby K. e Rita Ora, di dj come La ...

X Factor 2018 - ASIA ARGENTO LICENZIATA? / La sua probabile sostituta tra Rita Ora e Jennifer Hudson : ASIA ARGENTO verrà licenziata dal ruolo di giudice di X FACTOR 2018? La conferma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, insieme al nome della sua sostituta.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:47:00 GMT)

Come finirà tra Asia Argento e «X Factor 12»? Alcune ipotesi : Le prime immagini postate dagli account ufficiali di X Factor durante le selezioni mostravano i quattro giudici sorridenti e complici, dietro al bancone del talent più famoso d’Italia. Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez, e in mezzo la new entry Asia Argento, già membro catalizzatore di questa nuova edizione. Ancor prima del debutto, l’attrice era stata infatti al centro delle polemiche: per essere stata scelta («che ci azzecca Asia ...