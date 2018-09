X Factor 12 seconda puntata | sui social la petizione per salvare Asia Argento

X Factor 2018 - audizioni seconda puntata / Camilla e Luna show - mistero sul giudice che sostituirà l'Argento : Le audizioni della seconda puntata di XFactor 2018 ci hanno fatto conoscere due talenti come Camilla e Luna. Asia Argento ancora in giuria, mistero sul sostituto. (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 05:52:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Seconda puntata del 13/09/2018 – Seconda parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Secondo appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il primo appuntamento ha totalizzato 857.000 spettatori e uno ...