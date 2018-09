X Factor 12 | i giudici bocciano il ' raccomandato' di Laura Pausini

XFactor 12 : che peccato - Asia! Alla prima - Argento batte tutti. Nelle audizioni il cantante senza volto conquista i giudici : Un inizio dall'effetto straniante per la dodicesima edizione di X-Factor. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su Asia Argento dopo quanto successo Nelle ultime settimane. Ufficialmente fuori dal programma, siede al tavolo dei giudici. Sarà così Nelle prime sette puntate, già registrate, in attesa che venga annunciato un sostituto. Man mano che passano i minuti e i concorrenti in gara, si ha l'impressione che l'attrice e ...

Perché X Factor ha rimosso Asia Argento - e come i talent scelgono i giudici - : Ma quale ruolo può incarnare? Quello di artista new age maledetta, con uno spiccato gusto da oltreoceano , in contrasto con Agnelli, attenta anche all'immagine e al mondo di 'fuori'. Rissosa? ...

Antonino - di Amici - a X-Factor UK. Giudici in estasi e standing ovation : il video virale : , Continua a leggere dopo la foto, Antonino è uno di quelli che, nonostante l'oblio, non è mai uscito definitivamente dal mondo discografico e non a caso il suo ultimo album, "Nottetempo" è uscito ...

Antonino Spadaccino a X Factor UK - standing ovation : i giudici si alzano in piedi : Antonino Spadaccino riparte da X Factor UK dopo Amici Antonino Spadaccino, ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi, cerca il successo fuori dall’Italia. Risale al 2004 la sua partecipazione ad Amici, molto prima, dunque, dei colleghi Marco Carta, Alessandra Amoroso e Emma Marrone, i primi ad ottenete ottimi numeri anche anni dopo […] L'articolo Antonino Spadaccino a X Factor UK, standing ovation: i giudici si alzano in ...

XFactor UK/ Foto - l’annuncio dei nuovi giudici : Robbie Williams insieme con la moglie Ayda : Svelati i nuovi giudici di XFACTOR UK: Simon Cowell, Louis Tomlinson, e i coniugi Williams, Robbie e Ayda. La nuova edizione partirà ad agosto e terminerà a dicembre(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:38:00 GMT)

X Factor - assegnate le categorie ai giudici Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : Grande attesa per la nuova edizione di X Factor che partirà a settembre su Sky Uno . Dopo la grande novità di Asia Argento gli occhi sono tutti puntati sulle assegnazioni . Dopo i tour in giro per l'...

Robbie Williams a X Factor UK con la moglie Aydaa Fields tra i giudici : le dichiarazioni di Simon Cowell : Robbie Williams a X Factor UK sembra ormai essere ufficiale, o quasi. Mancano le ultime conferme a proposito del nuovo ruolo di Robbie Williams a X Factor UK, in giuria, ma tutto sembra procedere speditamente verso l'attesa conferma definitiva. Al tavolo dei giurati ci sarebbe anche sua moglie, Aydaa Fields, e probabilmente il cantante Louis Tomlinson, noto per la carriera mondiale al fianco degli One Direction. A parlare questa volta è ...

X Factor 12 : ecco le categorie dei giudici : Annunciate le categorie assegnate ai giudici per la dodicesima edizione di X Factor 12, il talent show musicale di SkyUno La grande macchina di X Factor 12 si è messa in modo. In attesa della nuovissima edizione in partenza a metà settembre su Sky Uno, proseguono i provini e le giornate dei Bootcamp. Manca davvero poco per scoprire quali saranno i dodici concorrenti della dodicesima edizione del talent show musicale di Sky Uno condotto da ...

X Factor 2018 : le categorie assegnate ai giudici : X Factor 2018 X Factor 2018 è entrato nella sua prima fase decisiva di questa nuova edizione del talent condotto da Alessandro Cattelan, in onda a settembre su SkyUno. Si sono concluse, infatti, le due giornate di Bootcamp, penultimo atto che precede la scelta dei dodici concorrenti ufficiali. Una tappa che ha visto i giudici conoscere la categoria che guideranno al live show. Per saperne di più basta semplicemente proseguire la lettura ...

X Factor 2018 : le categorie assegnate ai giudici : X Factor 2018 X Factor 2018 è entrato nella sua prima fase decisiva di questa nuova edizione del talent condotto da Alessandro Cattelan, in onda a settembre su SkyUno. Si sono concluse, infatti, le due giornate di Bootcamp, penultimo atto che precede la scelta dei dodici concorrenti ufficiali. Una tappa che ha visto i giudici conoscere la categoria che guideranno al live show. Per saperne di più basta semplicemente proseguire la lettura ...

X Factor - svelate le assegnazioni ai giudici : novità per Fedez : Fedez: la novità nella prossima edizione di X Factor Sono in fase di svolgimento i casting della nuova edizione di X Factor. Il talent show Fremantle, giunto alla dodicesima stagione, tornerà ad occupare il giovedì sera di Sky Uno con il confermatissimo Alessandro Cattelan. Promossi Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Fedez che sono tornati a sedersi dietro l’ormai noto bancone, discorso diverso è valso invece per Levante la quale ha lasciato il ...

X Factor 12 - le categorie assegnate ai giudici Fedez - Manuel Agnelli - Asia Argento e Mara Maionchi : Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2018, al Mediolanum Forum di Assago, si sono svolti i Bootcamp della dodicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno che andrà in onda in autunno.Durante i Bootcamp, come già sappiamo, i quattro giudici di X Factor, che quest'anno sono Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara Maionchi, scopriranno le proprie categorie.prosegui la letturaX Factor 12, le categorie assegnate ai giudici Fedez, ...

«X Factor 12» : ecco le prime categorie dei giudici (Spoiler) : In piedi, concentratissimi, i giudici guardano i concorrenti ammessi alle Auditions con fare di sfida: solo venti di loro supereranno i Bootcamp, andranno agli Home Visit e si giocheranno la possibilità di accedere ai Live. La dodicesima edizione di X Factor scalda i motori, accende speranze e mette alla prova competenze e giudizi, responsi e pentimenti. Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio il Forum di Assago si trasforma in un ring all’ultima ...

X Factor 2018 : i primi dettagli sulle categorie assegnate ai giudici : X Factor e le primissime anticipazioni sulla nuova stagione Entra nel vivo la nuova edizione del famoso talent show X Factor. Nelle ultime ore, infatti, sono state rese note le categorie assegnate ai giudici. Il programma, giunto ormai alla sua dodicesima edizione andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Uno. Durante la giornata dell’11 […] L'articolo X Factor 2018: i primi dettagli sulle categorie assegnate ai giudici proviene da ...