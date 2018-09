X Factor 12 – Chi è Marco Anastasio? Il rapper de ‘La Fine del Mondo’ che ha scritto una

Replica X Factor 12 - 2^ puntata visibile in streaming su SkyGo e in chiaro venerdì su Tv8 : Prosegue l'appuntamento su SkyUno con X Factor 12. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan tornera' in onda stasera con la seconda puntata dedicata alle audizioni, al termine delle quali verranno scelti i nuovi concorrenti che potranno salire sul palco del live show e avere così la possibilita' di essere il nuovo vincitore. Anche il secondo appuntamento di questa settimana potra' essere rivisto in Replica in televisione e in streaming ...

X Factor 2018 Ed. 12 - AUDIZIONI/ Diretta : Lodovico Guenzi ospite in studio - Mara Maionchi in lacrime... : X FACTOR 2018, seconde AUDIZIONI: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:45:00 GMT)

X Factor 218 - nuovo giudice al posto di Asia Argento/ Chi è? Tutto pronto per l'annuncio ufficiale ma... : Chi sostituirà Asia Argento? Ancora non c'è un annuncio ufficiale ma nella seconda puntatata di Factor 2018 potrebbe arrivare il grande annuncio. Ecco i papabili(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:13:00 GMT)

X Factor - calciatori cantanti : Mara Maionchi dà i voti alle loro esibizioni : La moda è scoppiata da qualche anno e ormai non esiste calciatore che possa sottrarsi allo strano rito di iniziazione . Solitamente basta una sedia come palco, i più attrezzati hanno a disposizione ...

X Factor 2018 - CHI SOSTITUIRÀ ASIA ARGENTO? / Spuntano i nomi dei cantanti Sfera Ebbasta ed Elio : Chi SOSTITUIRÀ ASIA Argento sul banco dei giudici di X FACTOR 2018? Dopo le ipotesi Arisa e Rita Ora, Spuntano i nomi forti di Sfera Ebbasta e di Elio. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:33:00 GMT)

X Factor 12 - chi è Martina Attili : la storia della cantautrice romana : X Factor 12 parte subito con il botto, mai inizio fu più atteso di questo. Dopo la questione con Jimmy Bennet, la produzione del talent show conferma Asia Argento, almeno per queste prime puntate. L’attrice, infatti, sarà sostituita durante i live da un nuovo giudice. Nella prima puntata una giovane cantautrice romana, Martina Attili, ha conquistato il pubblico di X Factor 12, meritandosi la standing ovation anche dei giudici. X Factor ...

X Factor - Agnelli e Fedez difendono Asia Argento. Ma ecco chi la sostituirà : La prima puntata di "X Factor 12" è stata vista da una media di 1.153.000 telespettatori, un risultato inferiore al 2017 e 2016 quando il talent show partì una settimana dopo. Ieri sera, su Sky Uno, ...

Replica X Factor - la prima puntata online e in chiaro su Tv8 : la programmazione : Ritorna l'appuntamento con X Factor 2018: stasera 6 settembre andra' in onda la prima attesa puntata di questa dodicesima stagione del fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan. I quattro giudici di quest'anno si ritroveranno nuovamente dietro al tavolo per fornire il loro verdetto riguardante le esibizioni dei concorrenti che hanno accettato di mettersi in mostra, sperando di essere scelti e di passare al turno successivo. La prima ...

Martina Attili - la 17enne ha incantato X-Factor - tra tormenti e giochi da diva : Il pubblico si alza in piedi e applaude fino a spellarsi le mani. Alla prima di X-Factor 12, a conquistare tutti è Martina Attili, 17enne romana che studia da cantautrice. Martina è giovanissima ma ha già un bel pezzo di carriera alle spalle. Oltre a piccole comparse in fiction italiane come Un medico in famiglia, nel 2017 vince il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano "Un incubo ogni giorno". La partecipazione ...

X Factor 12 – Chi è Martina Attili? La sedicenne che ha stregato alle audition con la sua Cherofobia [VIDEO] : Martina Attili conquista pubblico e giuria di X Facto 12 con la sua ‘Cherofobia’: scopriamo insieme che cos’è questa particolare fobia legata alla paura di essere felici Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata delle audition di X Factor 2018. Tantissimi i candidati che si sono presentati davanti alla giuria composta da Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (solo per le audition) per ricevere ...

A X Factor passa chi vuole essere felice - pure se non sa cantare : Nel prequel di X Factor, una trasmissione intera fatta con i copia-incolla delle audizioni, la prima cosa bella succede molto dopo l'inizio ed è talmente bella che quasi oscura il resto. Elena, una diciottenne romana con il viso da quattordicenne di Montalbano Jonico, tutto mascara e compostezza, sa

X-Factor 2018/ Diretta : Seveso Casino Palace con Ricchi e basta (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:12:00 GMT)

X Factor 2018/ Diretta : Elena Piacente fa commuovere la Maionchi (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:04:00 GMT)