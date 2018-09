WWE Raw 10-09-18 Risultati e Report

lanotiziasportiva

(Di venerdì 14 settembre 2018) Benvenuti all’ultimo WWE Monday Night Raw prima della disputa di Hell In A Cell 2018! In diretta da New Orleans, quest’oggi da seguire i ritorni di Triple H e Mick Foley e la situazione dello Shield.La puntata si apre con l’ingresso dei CAMPIONI DI COPPIA, DOLPH ZIGGLER & DREW MCINTYRE, seguito da BRAUN STROWMAN e dagli heel del roster! Dopo aver rivisto il filmato di quanto accaduto nell’ultima puntata, i 3 si autoglorificano, con Strowman che definisce Reigns un buffone, per non essere in grado di difendere il proprio titolo da solo, ma lui non è solo e ha i suoi cani da battaglia! Lo scozzese invece provoca il B-Team e Braun promette che ad Hell In A Cell sarà molto più violento…MA RISUONA LA THEME SONG DELLO SHIELD…I 3 ARRIVANO DAL PUBBLICO E ATTACCANO TUTTI GLI HEEL!!! Inoltre, Ambrose prende delle kendo stick e colpiscono tutti, per ...