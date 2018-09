Vuelta | Yates sempre più padrone | adesso Valverde è a 1' 38

Vuelta : tappa a Pinot - Yates ipoteca il trionfo : Il britannico allunga in classifica su Valverde

Vuelta a España 2018 : Thibaut Pinot trionfa ad Andorra - Simon Yates si lancia verso la vittoria finale : Ci si attendeva la battaglia e finalmente la vera e propria sfida c’è stata. Nella diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra il Coll de la Rabassa ha fatto la differenza, vedendo gli scalatori affrontarsi faccia a faccia. A trionfare ancora una volta Thibaut Pinot: il francese della FDJ centra la doppietta dopo la vittoria a Covadonga. Il vero e proprio vincitore odierno però è Simon Yates: show della ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot è il re del Coll de la Rabassa - il francese vince la 19ª tappa : Yates ipoteca il successo : Seconda vittoria in questa edizione della Vuelta per Pinot, che precede sul traguardo uno splendido Simon Yates Thibaut Pinot si mette in tasca la diciannovesima tappa della Vuelta 2018, il corridore francese centra il 24° sigillo in carriera tagliando per primo il traguardo di Andorra e domando così la cima più alta di questa 73ª edizione della corsa spagnola. Dietro di lui si piazza un fenomenale Simon Yates, che ipoteca così la vittoria ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all’attacco di Simon Yates : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Oggi sarà la penultima occasione per cambiare la classifica generale e ci aspettiamo quindi una tappa spettacolare. L’azione si concentrerà sull’interminabile salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, ma che presenta subito delle rampe dure al 13%. Corridori come ...

La Vuelta : Wallays vince a Lleida - Yates resta in maglia rossa : Grande prova del belga, secondo Bystrom. Terzo Sagan e quarto Viviani nella 18esima tappa partita da Ejea de los Caballeros