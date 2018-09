Vuelta a España 2018 | 19ma tappa | Lleida-Andorra Arrivo in salita lunghissimo | sarà

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (venerdì 14 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (venerdì 14 settembre) si svolgerà la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Il percorso odierno presenta un lungo falsopiano fino all’ingresso nello stato di Andorra, dove inizierà la lunghissima salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6% che porterà i corridori fino ai 2.025 metri del traguardo. Assisteremo quindi ad una lunga battaglia tra i ...

Vuelta a España 2018 - Jelle Wallays : “E’ stato un gioco strategico - una sensazione bellissima” : Ha del clamoroso ciò che è successo nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. Tutti si aspettavano i velocisti, invece, al termine di una giornata che sembrava perfetta per loro, ha primeggiato Jelle Wallays (Lotto Soudal), protagonista della fuga della prima ora. Battaglia tra fuggitivi e gruppo che ha visto prevalere i coraggiosi attaccanti, frutto anche di un errore netto da parte dei ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde mantiene la maglia verde - Thomas De Gendt quella a pois : Alejandro Valverde resta al comando sia della classifica a punti che di quella combinata al termine della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. Il murciano domani vestirà quindi ancora la maglia verde, che molto probabilmente porterà anche sul podio finale di Madrid. Per il secondo giorno la maglia a pois sarà invece sulle spalle di Thomas De Gendt. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della diciottesima tappa. CLASSIFICA A ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Alejandro Valverde ed Enric Mas in lotta : Come previsto la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 non ha portato distacchi ai vertici della Classifica generale, con i big che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa con un vantaggio di 25” nei confronti dello spagnolo Alejandro Valverde e 1’22” su Enric Mas. Il migliore italiano è sempre Gianluca Brambilla, che si trova in quindicesima posizione a 11’35”. Di seguito la Classifica ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (14 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, venerdì 14 settembre, andrà in scena la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, da Lleida ad Andorra. Naturlandia, per un totale di 154,4 km. Frazione con un arrivo in salita molto impegnativo, mentre la restante parte del percorso si presenta lievemente mossa ma senza salite da GPM. Primo terzo di corsa prevalentemente pianeggiante con due tratti in saliscendi, ma che non dovrebbero creare selezione nel gruppo; dall’83° ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani all’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. La frazione odierna sarà un’occasione da non perdere per i velocisti, visto il percorso quasi tutto piatto, senza nemmeno un GPM. Sulla carta i corridori si giocheranno quindi la vittoria in una classica volata di gruppo. Il campione italiano Elia Viviani andrà a caccia del terzo successo in questa edizione e ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Poteva andare molto peggio. Se non sto troppo male sarò al via” : Questo 2018 non può certo dirsi positivo per Fabio Aru. Nel corso della 17^ tappa della Vuelta a España 2018, durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta, il corridore sardo è andato a sbattere violentemente contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il ciclista nostrano ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli, giungendo al traguardo con 14 ...

Vuelta a Espana 2018 - Vincenzo Nibali : “Cerco di sdrammatizzare - ma la situazione è molto difficile. Però miglioro giorno dopo giorno” : Vincenzo Nibali è stato il protagonista senza se e senza ma della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. I giorni passano e la condizione sembra migliorare sempre di più. La caduta al Tour de France è ancora nella mente, forse anche un po’ nel corpo, ma non c’è spazio per pensare: si deve puntare tutto sull’appuntamento dell’anno, i Mondiali di Innsbruck. Ci ha provato ...

Vuelta Espana : Woods conquista Balcon de Bizkaia - brutta caduta di Fabio Aru : Simon Yates ha superato indenne anche la tappa numero 17 della Vuelta Espana, ma ha dovuto faticare non poco per contenere Alejandro Valverde, che sembra restare l’unica concreta minaccia alla sua maglia rossa. L’arrivo in salita inedito a Balcon de Bizkaia si è rivelato durissimo, portando i corridori ad una logorante corsa ad eliminazione più che a scatti e contrattacchi. La tappa si è decisa con una fuga da lontano che ha premiato Michael ...