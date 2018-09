Vuelta 2018 – Il piano di Nibali per la due giorni andorrana | “la salita finale la

Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv : cosa era successo l'anno scorso (19^ tappa Lleida Andorra) : diretta VUELTA 2018: info Streaming video e tv della 19^ tappa, da Lleida fino ad Andorra e al traguardo in salita sopra il Coll de la Rabassa, Gpm di 1^ categoria.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Vuelta 2018 – Il team manager della UAE svela : “Aru non si ritira - anzi vi dico cosa ha in mente” : Il team manager Matxin ha parlato delle condizioni di Aru, sottolineando come il sardo non abbia nessuna voglia di fermarsi Il giorno dopo la caduta è stato forse ancora più duro del primo, una tappa pianeggiante resa complicata dalle condizioni della propria schiena, marchiata dalla caduta di due giorni fa. Fabio Aru ha provato a rimanere davanti, ma le ferite non gli hanno lasciato tregua, costringendolo a chiudere nel secondo gruppo ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali all’attacco per la vittoria : “Sensazioni sempre migliori. Se trovo l’ispirazione…” : Vincenzo Nibali sta facendo il conto alla rovescia verso i Mondiali di Innsbruck in programma il prossimo 30 settembre. Mancano ancora 16 giorni all’appuntamento iridato, il grande obiettivo stagionale dello Squale che vuole farsi trovare preparato per cercare un’impresa sulle strade austriache e inseguire quella maglia arcobaleno che incoronerebbe una carriera già leggendaria. Il siciliano sta cercando di recuperare dalla frattura alla decima ...

Vuelta a España 2018 : 19ma tappa - Lleida-Andorra. Arrivo in salita lunghissimo - sarà battaglia per la Maglia Rossa : Tempo di battaglie finali. La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 vedrà uno spettacolare duello sulla salita finale di Andorra, la penultima occasione per provare ribaltare la classifica generale. In attesa della sfida finale di domani, oggi comunque non ci sarà da scherzare: gli scalatori proveranno sicuramente a scattare, visto un percorso davvero favorevole. Percorso Si parte da Lleida e si arriva ad Andorra dopo 154 km. Primo ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (venerdì 14 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (venerdì 14 settembre) si svolgerà la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Il percorso odierno presenta un lungo falsopiano fino all’ingresso nello stato di Andorra, dove inizierà la lunghissima salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6% che porterà i corridori fino ai 2.025 metri del traguardo. Assisteremo quindi ad una lunga battaglia tra i ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della diciottesima tappa. Jelle Wallays premiato per il coraggio - disorganizzate le squadre dei velocisti : Il campione del Mondo in carica dunque è costretto a scattare da solo a circa 400 metri dall'arrivo a caccia di un'improbabile rimonta. Alla fine il 28enne slovacco taglia il traguardo terzo alla ...

Vuelta a España 2018 - Jelle Wallays : “E’ stato un gioco strategico - una sensazione bellissima” : Ha del clamoroso ciò che è successo nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. Tutti si aspettavano i velocisti, invece, al termine di una giornata che sembrava perfetta per loro, ha primeggiato Jelle Wallays (Lotto Soudal), protagonista della fuga della prima ora. Battaglia tra fuggitivi e gruppo che ha visto prevalere i coraggiosi attaccanti, frutto anche di un errore netto da parte dei ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della diciottesima tappa. Jelle Wallays premiato per il coraggio - disorganizzate le squadre dei velocisti : La diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 doveva terminare con un arrivo in volata, considerate le caratteristiche del percorso. Invece il belga Jelle Wallays (Lotto Soudal) e il norvegese Sven Bystrom (UAE Emirates) sorprendono il plotone mandando la fuga in porto per questione di centimetri. “Volata di gruppo”, se così possiamo definirla, vinta da Peter Sagan, il quale non è riuscito nella rimonta per poco. Andiamo a ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 18 : Finale a sorpresa: per pochi metri arriva la fuga composta da Bystrom e Wallays. Vince quest'ultimo, che beffa i grandi delusi Sagan e Viviani, terzo e quarto all'arrivo

Vuelta 2018 : Wallays beffa i velocisti. Yates resta in Maglia Rossa : Terzo lo slovacco campione del mondo, quarto Elia Viviani . Simon Yates controlla agevolmente e mantiene i 25'' di vantaggio su Valverde e il 1'22'' su Mas. Venerdì primo tappone di montagna , da ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde mantiene la maglia verde - Thomas De Gendt quella a pois : Alejandro Valverde resta al comando sia della classifica a punti che di quella combinata al termine della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. Il murciano domani vestirà quindi ancora la maglia verde, che molto probabilmente porterà anche sul podio finale di Madrid. Per il secondo giorno la maglia a pois sarà invece sulle spalle di Thomas De Gendt. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della diciottesima tappa. CLASSIFICA A ...