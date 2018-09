Vuelta | 19 a tappa a Pinot | Yates leader

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot è il re del Coll de la Rabassa - il francese vince la 19ª tappa : Yates ipoteca il successo : Seconda vittoria in questa edizione della Vuelta per Pinot, che precede sul traguardo uno splendido Simon Yates Thibaut Pinot si mette in tasca la diciannovesima tappa della Vuelta 2018, il corridore francese centra il 24° sigillo in carriera tagliando per primo il traguardo di Andorra e domando così la cima più alta di questa 73ª edizione della corsa spagnola. Dietro di lui si piazza un fenomenale Simon Yates, che ipoteca così la vittoria ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (15 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (sabato 15 settembre) si svolgerà la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, 97 km da Andorra. Escaldes-Engordany al Coll de la Gallina. Sarà l’ultimo tappone di montagna, che sancirà il vincitore della maglia rossa. Una frazione breve ma durissima con quasi 4000 metri di dislivello da superare in meno di 100 km. I corridori dovranno scalare in successione sei GPM: Coll de la comella (4,3 km all’8,7%), Coll de Beixalis (7,1 km ...

Classifica Vuelta 2018 / Yates in maglia rossa - ma reggerà le ultime salite? (19^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates resta leader verso il gran finale con le ultime due frazioni di montagna (19^ tappa, oggi)

Vuelta 2018 – Percorso - altimetria e favoriti della 19ª tappa : adesso non si può più sbagliare : Percorso, altimetria e favoriti della 19ª tappa della Vuelta 2018: da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Nella penultima frazione è vietato sbagliare Il weekend si avvicina e con esso la Vuelta di Spagna 2018 volge al termine. Quest’oggi prenderà il via la 19ª tappa della grande corsa iberica, la penultima chance che diversi ciclisti avranno per provare a rilanciarsi in classifica generale. Vista la morfologia della tappa, più o meno ...

Vuelta a España 2018 : 19ma tappa - Lleida-Andorra. Arrivo in salita lunghissimo - sarà battaglia per la Maglia Rossa : Tempo di battaglie finali. La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 vedrà uno spettacolare duello sulla salita finale di Andorra, la penultima occasione per provare ribaltare la classifica generale. In attesa della sfida finale di domani, oggi comunque non ci sarà da scherzare: gli scalatori proveranno sicuramente a scattare, visto un percorso davvero favorevole. Percorso Si parte da Lleida e si arriva ad Andorra dopo 154 km. Primo ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (venerdì 14 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (venerdì 14 settembre) si svolgerà la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Il percorso odierno presenta un lungo falsopiano fino all’ingresso nello stato di Andorra, dove inizierà la lunghissima salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6% che porterà i corridori fino ai 2.025 metri del traguardo. Assisteremo quindi ad una lunga battaglia tra i ...

