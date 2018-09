Volley – Successo in amichevole per l’Italia femminile | le azzurre battono l’Olanda

Mondiali Volley 2018 – Boom di ascolti per l’Italia - che successone! : Mondiali 2018: l’Italia vince e gli ascolti televisivi continuano a salire Firenze. I 7500 spettatori che hanno decretato il sold out del Mandela Forum hanno festeggiato la vittoria per 3-0 della Nazionale Maschile contro il Belgio. Oltre al pubblico che sta affollando gli impianti di gioco, però, c’è un’Italia che segue gli Azzurri con un sempre maggiore seguito in TV. La gara trasmessa ieri sera su Rai 2 ha fatto registrare, infatti, uno ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - un successo cruciale verso la Final Six. I possibili avversari degli azzurri nella seconda fase : gli scenari : L’Italia era scesa in campo convinta e sapeva di avere le carte in regola per sconfiggere il Belgio ai Mondiali 2018 di Volley maschile anche se in pochi si aspettavano un dominio del genere: il 3-0 rifilato ai Red Dragons in appena 90 minuti è andato ben oltre le attese della vigilia e ha dimostrato lo strapotere della nostra Nazionale che ha incantato i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e tutti gli appassionati davanti al ...

Volley : Mondiali 2018 - Italia-Giappone successo anche in TV : ROMA- La gara d'esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo è stata un successo di pubblico straordinario anche in TV. Il match, trasmesso in diretta su Rai 2, ha fatto registrare ottimi dati di ascolto. La Rai rende noto infatti che il pre-partita di ...

Diretta/ Italia Cina (risultato finale 3-0) streaming video e tv : successo azzurro! (Volley maschile) : Diretta Italia Cina: info streaming video e tv della partita amichevole, tra gli ultimi test match della nostra nazionale di volley maschile prima dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:19:00 GMT)