Volley femminile | verso i Mondiali | l’Italia batte l’Olanda 3-2 in amichevole | Egonu

Mondiali Volley femminile - le convocate dell'Italia : Egonu c'è - fuori la Melandri : Paola Egonu, una conferma gradita. Tra le convocate dell'Italia per i Mondiali di Pallavolo femminile spicca la presenza della giocatrice padovana, una delle migliori nel ruolo di opposto [VIDEO] non soltanto nel nostro Paese. Di recente, la Egonu ha trascinato le ragazze della Nazionale italiana di volley in occasione della finale del torneo di Montreux. In Svizzera, l'opposto ha dato spettacolo segnando 26 punti e risultando decisiva per la ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia - Paola Egonu trascina le azzurre. Tagliata Guerra - ci sono Fahr e Nwakalor : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Il nostro allenatore era chiamato a effettuare un solo taglio dal gruppo che ha vinto il recente Trofeo di Montreux: la schiacciatrice Anastasia Guerra è stata lasciata a casa, mentre la centrale Laura Melandri è stata rimpiazzata da Sarah Fahr che si è fatta valere ai ...

Mondiali Volley 2018 – Nazionale femminile - ecco quando sarà diramata la lista delle convocate : Nazionale femminile: domani la lista delle quattordici per il Campionato Mondiale Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile Davide Mazzanti domani ufficializzerà la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato Mondiale in Giappone (dal 29 settembre al 20 ottobre). Dopo il torneo di Montreux Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica. Nel corso del collegiale ...

Volley : L'Italia Under 19 Femminile sul tetto d'Europa : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set combattuto con le azzurrine che erano state in grado di trovare il vantaggio in più occasioni , 16-13, . Nel finale, però, la formazione tricolore non è riuscita a ...

Volley femminile - l’Italia vince il Trofeo di Montreux! Sconfitta la Russia 3-0 - show Egonu : le azzurre verso i Mondiali : L’Italia batte un colpo e lancia ottimi segnali a 20 giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha vinto il Torneo Internazionale di Montreux, prestigiosa competizione che quest’anno fungeva in preparazione alla rassegna iridata che scatterà tra meno di tre settimane in Giappone. Le azzurre hanno travolto la Russia per 3-0 (25-21; 30-28; 26-24) nella finale giocata nella località svizzera, ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : ITALIA CAMPIONESSA! Azzurre in trionfo - sconfitta la Russia in rimonta. Impresa stellare : CAMPIONESSE D’EUROPA! L’ITALIA ha compiuto una vera e propria Impresa a Tirana (Albania) e ha vinto gli Europei U19 di Volley femminile sconfiggendo la Russia per 3-2 (24-26; 18-25; 26-24; 25-22; 15-9) al termine di una pazza partita in cui abbiamo anche annullato un match-point nel terzo set prima di scatenarci e volare verso il trionfo. Nel giorno in cui sono incominciati i Mondiali maschili a Roma, con tanto di vittoria dei ...

Volley femminile - Europei U19 : ITALIA CELESTIALE! Azzurre in finale - travolta la Turchia : domani lotta per il titolo : Fantastica impresa dell’ITALIA che travolge la Turchia per 3-1 (25-15; 10-25; 25-22; 25-22) e vola in finale agli Europei U19 di Volley femminile che si stanno disputando a Tirana (Albania). Le azzurrine sono semplicemente state superlative e domani si giocheranno il titolo contro la vincente dell’altra semifinale tra Russia e Polonia. Le ragazze di Massimo Bellano tornano a disputare l’atto conclusivo dopo addirittura otto ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : Italia imbattuta - 3-0 all’Albania e ora la semifinale contro la Turchia : L’Italia si conferma imbattuta agli Europei U19 di Volley femminile, a Durazzo sconfigge l’Albania con un sonoro 3-0 (25-13; 25-14; 25-19) e chiude la fase a gironi con cinque vittorie all’attivo. Le ragazze di Massimo Bellano, già certe del primo posto nel girone e della qualificazione alle semifinali, non hanno fatto sconti alle padrone di casa e ora si concedono un giorno di riposo per poi tornare in campo sabato contro la ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia travolge l’Olanda e vola in semifinale! Populini e Kone strepitose : Italia letteralmente inarrestabile agli Europei U19 di Volley femminile che si stanno disputando in Albania. Le azzurre hanno sconfitto l’Olanda con un roboante 3-0 (25-21; 25-19; 27-25) che vale la certezza matematica del primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: le azzurrine sono attese domani dalla passerella conclusiva della Pool A contro le deboli padrone di casa, poi torneranno in campo ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2018 : l’Italia travolge la Cina - modulo a due opposti! Egonu e Ortolani insieme in campo : Dopo una brutta serie di sconfitte, l’Italia riesce a tornare al successo in amichevole e batte la Cina per 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) nella seconda partita del Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione dei Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale è così riuscita a sconfiggere le Campionesse Olimpiche, scese in campo però con una formazione B priva anche della ...

Beach Volley : Andrea Raffaelli rimosso dall’incarico di dt della Nazionale femminile - ogni coppia avrà il proprio allenatore : Termina l’esperienza di Andrea Raffaelli da direttore tecnico della Nazionale di Beach volley femminile. Raffaelli ha comunicato l’uscita di scena con un post su Facebook in cui ringrazia lo staff e le tre coppie Zuccarelli/Traballi (vice-campionesse italiane), Costantini/Puccinelli e Gradini/Barboni. Il contratto di Raffaelli, in verità, scade a dicembre, ma a spiegare alla Gazzetta dello Sport cos’è successo è il responsabile ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : Italia inarrestabile - travolta la Bulgaria. Azzurrine verso le semifinali : L’Italia prosegue nella sua cavalcata agli Europei U19 di Volley femminile che si stanno disputando in Albania. A Durazzo le Azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-11; 19-25; 25-20; 25-20) e hanno infilato la terza vittoria consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Domani giorno di riposo, poi gli ultimi due incontri della fase a gironi contro l’Olanda e le ...

Volley femminile - domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...