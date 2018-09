Volley | dopo il Mondiale Roma si dedica ai giovani | ecco l' Happy Volley Day

Mondiali Volley 2018 – Ancora una vittoria per gli azzurri : risultati e classifiche dopo la seconda giornata di sfide : Mondiali 2018: risultati e classifica dopo la seconda giornata di gare L’Italia della pallavolo ha portato a casa un’altra vittoria, nel secondo match dei Mondiali di Volley 2018. Gli uomini di Blengini hanno sconfitto ieri sera il Belgio, con un secco 3-0, portandosi dunque al primo posto della classifica della Pool A. Ecco i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata di partite: Pool A (Firenze/Roma)– 9/9 ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia parte col botto - le parole dei protagonisti dopo la vittoria sul Giappone : Soddisfatto il commissario tecnico Blengini e i suoi giocatori dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro il Giappone È iniziato con una grande festa l’atteso Campionato del Mondo di pallavolo maschile 2018. Nell’ineguagliabile scenario del Foro Italico di Roma gli 11170 spettatori presenti sugli spalti hanno trascinato gli azzurri alla vittoria contro il Giappone 3-0 (25-20, 25-21, 25-23). Uno spettacolo incredibile a cui hanno ...

Mondiali Volley 2018 - Ivan Zaytsev incontentabile dopo la vittoria : “dobbiamo crescere” : Mondiali Volley 2018, Ivan Zaytsev chiede ancora di più agli azzurri, per vincere il titolo serve cambiare marcia Mondiali Volley 2018, l’Italia ha vinto la gara d’esordio in quel di Roma contro il Giappone. La punta di diamante della Nazionale di Blengini è certamente Ivan Zaytsev, il quale ha commentato la vittoria mostrando tutta la fame che ha lo schiacciatore azzurro: “dobbiamo crescere ancora”, ecco il VIDEO ...

Volley - Chicco Blengini dopo il test contro la Cina : “Ce la giocheremo con umiltà” : Il ct della nazionale italiana di pallavolo maschile Chicco Blengini è apparso fiducioso al termine della partita amichevole contro la Cina disputata ieri, vinta per 3-1. Quello dell’Italia era l’ultimo test prima dei Mondiali: il prossimo 9 settembre infatti al Foro Italico andrà in scena l’esordio degli azzurri nella rassegna iridata contro il Giappone. Queste le parole del commissario tecnico della nazionale italiana nel ...

Beach Volley - World Tour 2018 Agadir. Il derby è di Menegatti/Orsi Toth : è finale tre anni dopo Antalya. Gradini/Scampoli per il bronzo : Tre anni meno un mese sono trascOrsi dalla penultima finale (vinta per l’unico successo italiano della storia del World Tour al femminile) disputata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth a Sochi e 34 mesi dall’ultima finale disputata dalle due azzurre assieme ad Antalya in Turchia con la sconfitta nell’atto conclusivo contro Slukova/Hermannova. Menegatti/Orsi Toth, al rientro dopo la vicenda doping che ha coinvolto la ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Mol/Sorum non si fermano più : il titolo europeo in Norvegia 21 anni dopo Riccione : Torna in Norvegia 21 anni dopo la finale tutta norvegese il titolo europeo del Beach volley maschile. A Riccione nel 1997 furono Høidalen/Kjemperud a conquistare il successo europeo battendo i compagni Kvalheim/Maaseide, oggi a The Hague Mol/Sorum hanno riportato in Scandinavia il titolo al termine di due settimane che hanno cambiato la vita alla giovane coppia (44 anni in due) norvegese. Mol/Sorum hanno vinto la finale contro un’altra delle ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Dopo l’Italia scompare anche la Germania : clamorosa debacle delle coppie tedesche al femminile : L’Europeo in Olanda, Dopo l’Italia, respinge anche la Germania e dunque le due nazioni che lo scorso avevano festeggiato sulla sabbia di Jurmala (Italia al maschile e Germania al femminile) sono fuori dalla lotta per il podio del torneo continentale in programma in Olanda ed è un risultato clamoroso se si considera che, in campo femminile, la Germania dal 2007 (negli ultimi dodici anni) a oggi solo un anno non è riuscita a salire sul ...

Beach Volley World Tour 2018 Gstaad. Mol/Sorum fanno impazzire la Norvegia dopo vent’anni di digiuno. Oggi la final four femminile : Venti anni e dieci giorni: tanto è durato il digiuno di vittorie della Norvegia nel World Tour. A porre fine a questa assenza di vittorie due predestinati, Anders Mol, e Christian Sorum, 44 anni in due, che hanno saputo crescere in fretta e riportare la Norvegia ai livelli di oltre venti anni fa quando veri e propri miti del Beach volley mondiale come Kvalheim/Maaseide e Hojdalen/Kjemperud se la giocavano alla pari con brasiliani e statunitensi ...