Volkswagen Maggiolino | il lungo addio al mitico Beetle FOTO

Volkswagen Maggiolino - Stop alla produzione dal 2019 : La storia del Maggiolino uno dei modelli più noti e venduti al mondo, è prossima ormai alla fine. La Volkswagen ha infatti deciso di fermarne la produzione presso lo stabilimento messicano di Puebla a partire dal 2019 con l'ultimo esemplare a uscire dalle catene di montaggio previsto per il prossimo mese di luglio.Una storia lunga 80 anni. Il gruppo tedesco ha avviato ora il lancio sul mercato delle Final Edition SE e SEL per celebrare ...

