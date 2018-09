Volkswagen | addio al Maggiolino | stop alla produzione nel 2019

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) Lamanda in pensione il. Lanell'impianto di Puebla, in Messico, l'unico nel mondo rimasto a produrre il New Beetle, si fermerà nel luglio. La decisione di interrompere ladell'auto icona dellaè legata al calo delle vendite enecessità della casa produttrice di snellire la gamma di prodotti concentrandosi in questo modo sulle nuove esigenze dei consumatori. Ma prima di dare il definitivoa una della auto che hanno segnato la storia, laha deciso di realizzare due edizioni speciali del famoso: la Final Edition SE e la Final Edition SEL.I tedeschi hanno sempre associato l'auto a uno dei momenti più bui della storia della Germania, ma negli Stati Uniti il Beetle ha riscosso fin da subito un grande successo. Lo scorso anno però le sue vendite in America sono calate del 3,2%. Da qui la decisione di ...