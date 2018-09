Vito Crimi apre la caccia alle tv di Berlusconi

huffingtonpost

(Di venerdì 14 settembre 2018) Per"è finita la pacchia. Occorre ridistribuire la pubblicità tra tv e carta stampata", introducendo "dei tetti". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria,, in un'intervista al Fatto quotidiano conferma la volontà dei 5 Stelle di "togliere i fondi pubblici" a "tutti gli organi di informazione" partendo dal decreto Lotti riguardante il Fondo per il pluralismo dell'editoria, mai davvero varato. Nel fondo era previsto "un contributo di solidarietà dello 0,1% sui redditi delle concessionarie di pubblicità compresi i Centri Media".spiegache i finanziamenti pubblici saranno tagliati, proprio intervenendo su quel contributo e "verificando che l'extra-gettito derivante dal canone Rai sia davvero confluito nel Fondo". "Noi non siamo contro i giornali per partito preso", rassicura il sottosegretario, ...