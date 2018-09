Vita da Gender X | La gente mi chiede se non uomo e donna Ma io mi sento

huffingtonpost

(Di venerdì 14 settembre 2018) "Scusa, ma sei un ragazzo o una ragazza?". In metro una signora con una bambina in braccio non trattiene la curiosità. Accanto a lei c'è Gabe, 19 anni, milanese. "Nessuno dei due", risponde. Ciuffo rossiccio, spalle strette, entrambi i lobi delle orecchie dilatate dai piercing. Sullo zaino ha la spilletta della bandiera trans. Due strisce azzurre, due rosa e al centro una riga bianca, quella di chi si identifica in un genere neutro. OX, termine che d'ora in poi si vedrà comparire sui certificati di nascita a New York. "È solo un'etichetta. Significa non essere conformi agli stereotipi e non appartenere né al mondo maschile né a quello femminile".All'anagrafe Gabe Negro non esiste. Sulla carta d'identità c'è ancora il suo nome da, che non vuole rivelare. Un nome che ora non lo rappresenta più ma che l'ha ...