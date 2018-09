Virus del Nilo Occidentale | nuovo caso in provincia di Oristano

Diabete - il Virus dell’influenza tra le cause? : A/H1N1. È questo il nome del virus dell’influenza già noto per aver provocato la pandemia del 2009, e che ora è finito nuovamente al centro del dibattito scientifico. A metterlo sotto accusa, infatti, sono stati i ricercatori del One Health Center of Excellence dell’University of Florida coordinati dall’italiana Ilaria Capua, virologa di fama internazionale di cui abbiamo già parlato in passato per la vicenda giudiziaria che ...

Vaiolo delle scimmie - cos'è? Il Virus che spaventa l'Europa/ Ultime notizie - il periodo di incubazione : A rischio contagio 50 persone in Gran Bretagna per il proliferare del Vaiolo delle scimmie. È stato lanciato l'allarme, la malattia proviene dall'Africa e rischia di creare problemi seri.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:03:00 GMT)

Virus del Nilo Occidentale : morto 69enne a Pordenone : Un uomo di 69 anni di Prata di Pordenone, con gravi patologie preesistenti, ricoverato con febbre alta determinata dal Virus West Nile, è deceduto stamattina, nel reparto di Medicina dell’ospedale di Pordenone. In merito il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha spiegato che “come per il precedente caso, si tratta di un decesso provocato da altre patologie sulle quali è intervenuta anche l’infezione da ...

Virus del Nilo Occidentale : altro caso a Reggio Emilia - paziente in buone condizioni : Confermato un secondo caso di Virus del Nilo Occidentale in una persona residente nel distretto di Guastalla (Reggio Emilia): lo ha reso noto la direzione dell’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia. Le condizioni del paziente, attualmente ricoverato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, non destano preoccupazioni. La West Nile Disease o Malattia del Nilo Occidentale è un’infezione virale trasmessa dalle zanzare, che trova ...

Virus West Nile - primo decesso per la febbre del Nilo in Friuli Venezia Giulia : La febbre del Nilo ha fatto la prima vittima anche in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di ottantotto anni di Latisana (Udine), che già da qualche giorno si trovava in ospedale. Nel comune è il secondo caso in una settimana: la prima persona contagiata dal Virus West Nile trasmesso dalla zanzara culex è una donna di 55 anni le cui condizioni sono in miglioramento.Continua a leggere

Virus del Nilo : sintomi - cause e prevenzione : Il Virus del Nilo, conosciuto anche come West Nile Virus, è un arboVirus che fa parte della famiglia della febbre gialla e può rivelarsi molto pericoloso per l’uomo. Il nome della malattia deriva dal celebre distretto West Nile in Uganda, dove è stata individuata per la prima volta nel 1937. A contrarla all’epoca fu una donna, in seguito il Virus si diffuse, a partire dagli anni Cinquanta, in altri Paesi. Negli anni Novanta si ...

West Nile Virus - 123 casi in Italia di Febbre del Nilo/ Ultime notizie : 49enne di Cavezzo esce dal coma : West Nile virus, 123 casi in Italia di Febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Virus del Nilo Occidentale : in Europa 975 casi - “stagione molto intensa” in Italia : Il numero di casi di Virus del Nilo Occidentale registrati quest’anno in Europa è “insolitamente alto“: 975, di cui 710 nell’Unione Europea e 265 negli Stati vicini. I dati sono stati divulgati dal Centro europeo per il controllo delle malattie. L’Italia è il Paese che finora ha avuto il maggior numero di infezioni nell’uomo (327), seguono Serbia (213), Grecia (147), Romania (117), Ungheria (96), Israele (49), ...

Virus del Nilo Occidentale : migliora il paziente ricoverato all’ospedale Ramazzini di Carpi : “Sono sensibilmente migliorate le condizioni del 49enne di Cavezzo colpito da una forma neuroinvasiva di West Nile e ricoverato all’ospedale Ramazzini di Carpi. Nei giorni scorsi il paziente è uscito dal coma. Le sue condizioni sono definite stazionarie e si sta valutando il trasferimento in un’altra struttura sanitaria per completare il percorso di cura“: lo ha reso noto l’Ausl di Modena, che invita “a non ...

Virus West Nile - morto un uomo a Ferrara : è la 17esima vittima italiana della febbre del Nilo : Ancora una vittima del Virus West Nile: è stato registrato a Ferrara il decesso numero 17 in Italia della febbre, causata dalle zanzare infette. Si tratta di un uomo di 77 anni, residente a Biella, che si trovava ai Lidi di Comacchio in vacanza con la famiglia. Secondo il Centro europeo di controllo delle malattie, l'Italia è stato il paese con il maggior numero di infezioni.Continua a leggere

Aveva perso parte del pene a causa di un Virus : ottiene maxi risarcimento dall’ospedale : Andrew Lane, 63enne inglese, anni fa in seguito a un intervento di routine ha contratto un’infezione che gli ha fatto perdere parte del pene. Devastato dalle conseguenze, l’uomo ha denunciato l'ospedale di Southend dove era stato ricoverato e ora ha ottenuto un risarcimento.Continua a leggere