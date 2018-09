Violenza sessuale a Parma | Federico Pesci scarcerato dopo 2 settimane | va ai domiciliari

Ragazza palpeggiata e presa a pugni in un centro commerciale : dopo un anno - 29enne indagato per Violenza sessuale e lesioni : E' quanto accaduto a Civitanova, nelle Marche, dove un militare 29enne residente in Trentino Alto Adige s'è reso protagonista di questa terribile vicenda di cronaca nera: adesso il militare è ...

Allarme Violenza sessuale. Ma i due ragazzi erano solo ubriachi : Ieri mattina per alcune ore si era diffusa la notizia, poi rivelatasi falsa, che una ragazza fosse stata violentata nelle stalle della Millenaria. Ma i fatti erano diversi

Dylan McDermott denunciato per Violenza sessuale : la star di American Horror Story finirà alla gogna? : Basta una denuncia per finire alla gogna, almeno quella mediatica, lo abbiamo visto con altri attori Americani (anche più in vista di Dylan McDrmott) e lo abbiamo visto in Italia con Fausto Brizzi, come andrà a finire adesso per l'attore Americano? Proprio nelle scorse ore è venuta a galla una denuncia di violenza sessuale ai danni di una giovane donna risalente al 1991 fatta al procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles e di cui ...

Asia Argento accusa Jimmy Bennett di Violenza sessuale / Clamoroso ribaltamento : si parla anche di estorsione : Asia Argento replica a Jimmy Bennett attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller e blocca tutti i pagamenti: "Nessun rapporto sessuale. E' lei ad essere stata attaccata".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Violenza sessuale a Parma - l’imprenditore Federico Pesci si difende : “Lei consenziente” : Federico Pesci e Wilson Ndu Anihem, accusati di Violenza sessuale e lesioni pluriaggravate, sono stati ascoltati nel carcere di Parma nel corso degli interrogatori di garanzia. l’imprenditore si è difeso dicendo che la ventunenne “era pienamente consenziente ed è rimasta sempre tale”. Per il momento restano in carcere.Continua a leggere

Treviso - sacerdote indagato per Violenza sessuale affronterà il processo : Don Federico Bianchi ha rifiutato il rito abbreviato e il patteggiamento. Il vescovo: "Si arriverà presto a un chiarimento"

Violenza sessuale contro 2 minorenni sul lago di Como - scarcerati i 3 fermati : Milano, 3 set., askanews, - Sono stati scarcerati i tre giovani fermati settimana scorsa per una presunta Violenza di gruppo commessa a danno di due ragazze 17 anni a Menaggio, sul lago di Como. Il ...

Violenza sessuale su 2 minorenni a Menaggio - scarcerati i 3 fermati : Violenza sessuale su 2 minorenni a Menaggio, scarcerati i 3 fermati Per il gip non ci sono gravi elementi di responsabilità né pericolo di fuga per i giovani accusati di aver violentato due turiste nella località in provincia di Como. Restano comunque indagati per Violenza sessuale di gruppo Parole ...

Violenza sessuale su 2 minorenni a Menaggio - scarcerati i 3 fermati - : Per il gip non ci sono gravi elementi di responsabilità né pericolo di fuga per i giovani accusati di aver violentato due turiste nella località in provincia di Como. Restano comunque indagati per ...

Agli arresti per Violenza sessuale - 30enne evade per partecipare al festino hard : Il trentenne è corso verso il luogo del festino, convocato attraverso un sito di incontri, ma ha scoperto che era stato annullato. A questo punto ha litigato furiosamente con l'organizzatore ed è accorsa la polizia che, dopo averlo identificato, lo ha arrestato per evasione.Continua a leggere

Violenza sessuale a Menaggio - è caccia al quarto giovane : Menaggio , Como, 2 settembre 2018 - È caccia al quarto, presunto responsabile della Violenza sessuale di gruppo commessa, secondo l'accusa, la notte tra l'8 e il 9 agosto scorso a danno delle due ...

Violenza sessuale di gruppo su minorenni : il branco si vantava : Violenza sessuale di gruppo su due minorenni: emergono altri particolari su quanto successo nella notte dell'8 agosto a Menaggio a danno di due 17enni, di cui una residente a Saronno . Nei giorni ...

Violenza sessuale di gruppo sul lago di Como - 3 fermi - un ricercato - : Milano, 1 set., askanews, - E' caccia al quarto presunto responsabile della Violenza sessuale di gruppo commessa nella notte tra l'8 e il 9 agosto scorso a danno due ragazze diciassettenni a Menaggio, ...

Violenza sessuale SU DUE MINORENNI A MENAGGIO - SUL LAGO DI COMO/ Ultime notizie : erano lavoratori stagionali : COMO, VIOLENZA SESSUALE di gruppo su due minori: 3 arresti. Indagini in corso nel massimo riserbo: secondo gli inquirenti avevano intenzione di scappare.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:35:00 GMT)