Viola Valentino | ‘Annullare il matrimonio con Riccardo Fogli? Mai’

tvzap.kataweb

: Temptation Island Vip, perché Viola Valentino è stata esclusa? Parla la cantante - infoitcultura : Temptation Island Vip, perché Viola Valentino è stata esclusa? Parla la cantante - federicoursitti : A #dettofattorai Viola Valentino e Ciacci commentano i look di Beyoncé. Al momento è il programma più queer-oriented del servizio pubblico. -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Annullare ilconnon ci pensa nemmeno. Il cantante, ex membro dei Pooh, al settimanale Nuovo aveva raccontato l’intenzione di fare questa richiesta in modo da poter portare all’altare la sua Karin, sposata nel 2010 con rito civile. Ora, però, la, legata adal 1972 al 1992, risponde sulle pagine della stessa rivista: “Non lo farò mai. Visto che non esistono motivazioni valide per la richiesta, dovrei inventarmele e non dirò mai una bugia a Dio”. L’interprete di Comprami ha aggiunto: “Non mi sento in colpa nei confronti di Dio per la fine del nostro amore perché quando stavamo insieme l’ho sempre rispettato. Non sono tornata a casa dicendo: aspetto un figlio da un altro uomo!”, chiaro riferimento a quanto invece fece, che nel 1992 le confessò come un’altra donna ...