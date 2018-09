VIDEO Salvini offeso dal Ministro Lussemburgo per la questione migranti Salvini

Asselborn attacca Salvini : 'In Lussemburgo venivate a lavorare voi italiani' - il VIDEO : Matteo Salvini e la sua politica sull'immigrazione fanno discutere. In Italia, così come in Europa. Più volte è accaduto che qualcuno abbia fatto leva sul fatto che l'Italia è stato anche un paese di migranti, ma fino ad ora mai nessuno fuori dai confini lo aveva fatto presente in maniera così dura. E' toccato al Ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn che, durante l'intervento del rappresentante italiano a Vienna, non ha esitato ad ...

Migranti - Salvini : "Non importiamo schiavi" - ministro del Lussemburgo furioso - VIDEO : Scintille tra i due alla Conferenza sui Migranti a Vienna. A Jean Asselborn, ministro lussemburghese, scappa anche un insulto. Nuovi arrivi intanto a Lampedusa. Il Viminale: "Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia".

Migranti - lite tra Salvini e il ministro del Lussemburgo. VIDEO - : Battibecco nel corso di un vertice a Vienna. Ad accendere la scintilla, una dichiarazione di Asselborn sulla necessità dell'immigrazione per contrastare l'invecchiamento della popolazione europea. Poi ...

Lite Asselborn-Salvini a Vienna sui migranti/ VIDEO battibecco - ministro Lussemburgo sbotta : “mer..” : Vienna, Lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Elisa Isoardi e la gelosia di Salvini a La prova del cuoco/ VIDEO : colpa di Amadeus? "Se ho 3 minuti - la..." : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:30:00 GMT)

Fratelli di Crozza - Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini (VIDEO) : Maurizio Crozza affila gli artigli della satira per il ritorno in prima serata. Da venerdì 28 settembre alle 21.25 il comico genovese torna live e protagonista di Fratelli di Crozza su NOVE, pronto a raccontare l'attualità indossando i panni dei principali attori della scena politica nostrana.Oltre alla già annunciata nuova maschera di Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte, Crozza ha deciso di ...

SANZIONI UE A ORBAN : NO DI FORZA ITALIA/ Tensioni Salvini-M5s - VIDEO : presidente ungherese - "Verdetto scritto" : Ue, M5s: "votiamo SANZIONI a ORBAN", scontro con la Lega. Ultime notizie Ungheria, Salvini su voto a violazioni stato di diritto: "no processi a popoli"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:07:00 GMT)

“Gli italiani non sono razzisti” : il VIDEO dell'immigrato che conquista i social (e Salvini) : Il vicepremier ha condiviso sulla sua pagina Facebook il filmato di un operaio di colore: “sono qui da 15 anni e ho sempre...

Ilaria Cucchi commossa dopo la prima di “Sulla mia pelle” che racconta gli ultimi giorni di vita di suo fratello Stefano Cucchi - poi l’affondo su Matteo Salvini (VIDEO TRAILER) : Ilaria Cucchi non riesce a trattenere la commozione e dopo la proiezione di “Sulla mia pelle”, il film che ha inaugurato la sezione “Orizzonti” della Mostra del cinema di Venezia e che racconta gli ultimi sette giorni di vita di suo fratello Stefano Cucchi, corre ad abbracciare i protagonisti e il regista del film. L’emozione in sala è palpabile e Ilaria Cucchi prova a descriverla con alcune parole pubblicate su ...

(VIDEO) Elena Boschi attacco a Salvini : “Cerca di nascondere agli italiani che è indagato!” : Maria Elena Boschi, disastroso attacco a Matteo Salvini Alla Festa dell’Unità di Bologna l’ospite d’eccezione era Maria Elena Boschi, la quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento all’attacco forsennato di Matteo Salvini. E lo ha fatto con parole grossissime, a tratti lunari. In primis ha affermato che “il vicepremier Salvini accusa i magistrati e velatamente li minaccia, chiedendogli di occuparsi del ...

(VIDEO) Salvini : “Avvio del reddito di cittadinanza e pronto a vedere i Magistrati a Palermo” : Matteo Salvini rosultr abbastanza sereno nonostante il periodo movimentato “Non occupo il mio tempo pensando alle sentenze, stiamo preparando una manovra economica del cambiamento anche sull’economia e già su questa manovra ci saranno i primi mattoni sull’avvio del reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla seconda giornata della 44esima edizione del Forum Ambrosetti. Fonte: ...

VIDEO : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : Al ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi hanno consegnato un atto giudiziario della Procura di Palermo con il quale gli è stato comunicato che risulta indagato per sequestro di persona aggravato in relazione alla decisione di tenere fermi sulla nave Diciotti della Guardia Costiera i migranti che erano stati salvati in acque maltesi. Il reato è aggravato perché è durato per più giorni e c'erano anche dei minori. La Procura di Palermo ha anche ...

SALVINI INDAGATO : SEQUESTRO DI PERSONA AGGRAVATO/VIDEO Diciotti - Di Maio : "No a sostegno ad accuse magistrati" : SALVINI INDAGATO per SEQUESTRO di PERSONA AGGRAVATO, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:37:00 GMT)

Circolare Salvini - a Roma primo sgombero nello stabile occupato a Via Raffaele Costi a Tor Cervara - Guarda il VIDEO Foto : Al via questa mattina dalle prime luci dell?alba, il piano degli sgomberi decisi dal Viminale per gli edifici occupati illegalmente nella capitale. Le operazioni di bonifica sono iniziate da...