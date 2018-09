wired

: Viaggio nella lobby delle armi italiana - micheleiurillo : Viaggio nella lobby delle armi italiana - antocalderone : Viaggio nella lobby delle armi italiana -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Da venerdì 14 settembre entrerà in vigore il nuovo decreto sull’acquisizione e la detenzione di. Forse non creerà – come qualcuno sembra immaginare – una sequela di giustizieri in canotta della salute pronti a stendere il ladruncolo di turno con una raffica di Kalashnikov ottenuto con una mail, ma la sua attuazione solleva diverse perplessità. Una su tutte: si grida alla vittoria della. Quale? È l’11 febbraio. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, presente all’Hit Show di Vicenza, la fierapiù importante in Italia, sottoscrive un patto con il Comitato Direttiva 477 in cui si impegna a coinvolgerlo in ogni discussione che “possa influire sul diritto di detenere e utilizzare legittimamente“. Che cos’è è questo Comitato? Risponde a Wired il suo presidente Giulio Magnani: “Il Comitato Direttiva 477 nasce nel 2015 per ...