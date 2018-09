Verona | aggressione omofoba con la benzina «Vi metteremo nelle camere a gas»

Dopo botte e insulti la benzina : seconda aggressione in un mese per coppia gay di Verona : "Siamo spaventati" : insulti e botte in piazza Bra a Verona ad agosto; nella notte il lancio di benzina sul pianerottolo di casa. "Ora siamo davvero spaventati", ha commentato la coppia gay finita nel mirino di alcuni ...

Verona - coppia gay denuncia aggressione in centro : “Insulti omofobi e schiaffi da un gruppo di ragazzi” : Insultati, aggrediti e schiaffeggiati in piazza perché omosessuali. È quanto denuncia una coppia gay residente in provincia di Verona. L’episodio – stando al racconto dei due uomini, ora al vaglio degli investigatori – è accaduto lo scorso sabato, attorno alle 23, in piazza Bra, nel centro del capoluogo scaligero. I due, imprenditori di 59 e 23 anni da poco sposatisi in Spagna, stavano passeggiando mano nella mano per le vie ...