Verissimo anticipazioni e ospiti 15 settembre | Al Bano e Cristel | Boldi e De Sica

Anticipazioni Verissimo - puntata del 15 settembre : gli ospiti : Torna in tv Verissimo, il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5: ecco gli ospiti e le Anticipazioni della prima puntata Tutto pronto per il ritorno di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto il sabato pomeriggio da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco in anteprima per tutti i lettori di SuperGuidaTv le Anticipazioni sulla prima puntata di sabato 15 settembre. Verissimo, orario messa in onda Al via da sabato 15 settembre ...