Venezuela | Maduro a Pechino | Cina promette maggiori aiuti

Cina : la visita del presidente Maduro porterà a un nuovo livello la partnership strategica globale sino-Venezuelana : Nel corso di una conferenza stampa ordinaria, Geng Shuang si è detto convinto che la visita rafforzerà ulteriormente la fiducia politica reciproca, rafforzerà la cooperazione amichevole nei vari ...

Venezuela “INCONTRI SEGRETI RIBELLI-USA PER ROVESCIARE MADURO”/ Ultime notizie - l'attentato di un mese fa : VENEZUELA "Incontri SEGRETI tra ribelli e Usa per ROVESCIARE MADURO”. Ultime notizie, la denuncia del New York Times che ha portato alla luce un piano per spodestare Maduro(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:35:00 GMT)

Venezuela - “incontri segreti tra militari ribelli e Usa per rovesciare Maduro” : Incontri segreti per rovesciare il regime di Nicholas Maduro in Venezuela, paese sul lastrico da mesi, con milioni di cittadini in fuga verso altri Paesi sudamericani. Il New York Times pubblica la notizia dei contatti carbonari avvenuti nell’ultimo anno tra alcuni funzionari dell’amministrazione Trump e militari ribelli Venezuelani per discutere un piano per destituire il successore di Chavez. La Casa Bianca, che non ha voluto ...

Venezuela - Maduro in tackle su Cristiano Ronaldo : "È un evasore fiscale" : Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più pagati del mondo visto che alla Juventus percepisce un ingaggio monstre da 31 milioni di euro netti a stagione. Il fuoriclasse portoghese è anche il più pagato in Italia dato che al secondo posto, staccato di ...

Venezuela : Maduro - un successo il nuovo sistema di vendita della benzina contro 'la piaga del contrabbando' : La strategia, che ha fatto il suo esordio martedì, comporterà un risparmio per il paese e una solida misura di recupero dell'economia dal momento che, ha sottolineato Maduro, il contrabbando della ...

Brasile - anche il Venezuelano Maduro respinge veto candidatura Lula : Dopo il presidente boliviano Evo Morales e la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, anche il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha respinto il veto del Tribunale supremo ...

Venezuela nel caos - Maduro ai cittadini : 'Comprate lingotti d'oro' : ...sostenuto che i certificati vengono individuati come degli strumenti per pensionati e contribuenti per risparmiare denaro e utilizzarlo per acquistare auto e altri oggetti e far ripartire l'economia. ...

Venezuela e il "pacchetto della fame" : l'ultima follia economica di Maduro : Togliere d'ufficio 5 zeri alla moneta di Caracas è la mossa disperata del dittatore. Intanto l'inflazione annua è al milione per cento e si preannunciano fallimenti in serie

Venezuela : Maduro - carcere per chi specula : CARACAS, 23 AGO - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha minacciato mercoledì sera imprenditori e commercianti di "farli arrestare" se non rispetteranno i prezzi concordati nell'ambito del ...

Venezuela allo sbando. Maduro crea il "bolivar sovrano" con 5 zeri in meno - ma l'inflazione strangola il Paese : Il Venezuela ha avviato una radicale riforma del suo sistema finanziario ed economico sostituendo il 'bolívar forte' con una nuova moneta, dallo stesso nome, ma con cinque zeri in meno, il 'bolívar sovrano', che il Governo spera possa contribuire a "strangolare" l'iperinflazione esistente nel Paese.Al centro di una complessa manovra economica - che prevede anche un forte aumento di salario minimo, Iva (dal 12 al 16%) e benzina, ...