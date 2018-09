Blastingnews

: RT @mauribechini: Alla festa di @Sinistrait_ @NichiVendola a tutto tondo su diritti civili, famiglie arcobaleno, con qualche stoccata al #G… - veronicaloiaco2 : RT @mauribechini: Alla festa di @Sinistrait_ @NichiVendola a tutto tondo su diritti civili, famiglie arcobaleno, con qualche stoccata al #G… - mauribechini : Alla festa di @Sinistrait_ @NichiVendola a tutto tondo su diritti civili, famiglie arcobaleno, con qualche stoccata… - royfraroy : RT @mauribechini: Vendola: 'Rimasi 5 mesi all'estero per insulti leghisti e grillini, sinistra ascolti Papa' -

(Di sabato 15 settembre 2018) In occasione di Proxima, il Festival nazionale ideato daItaliana - LeU a Torino, nella serata di questo venerdì 14 settembre si è svolto un dibattito al quale, fra gli altri, è intervenuto Nichi, ex presidente della Regione Puglia e gia' segretario nazionale di SEL, il quale ha parlato di diritti civili e di famiglie arcobaleno. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto.: 'Attenzione all'uso violento del linguaggio' Nichiha esordito dicendo: In Europa negli anni Venti e Trenta del Novecento nacquero i nazionalismi e i fascismi, e tali fenomeni iniziarono con la perdita di senso della misura nel linguaggio: la violenza iniziò a diffondersi nel linguaggio della societa' civile e attraverso quella ferita si crearono delle figure che vennero mostruosizzate e additati come nemici della convivenza e dell'ordine. Ad esempio gli ebrei, i ...