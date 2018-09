Vaticano | indagato il direttore del coro di Papa Francesco | ' Cosa faceva ai bambini'

liberoquotidiano

: RT @AlfioKrancic: Dunque: un centinaio di 'migranti' della Diciotti andranno nelle strutture della CEI. Non in Vaticano, ma in Italia. Dici… - Salvado07057429 : RT @AlfioKrancic: Dunque: un centinaio di 'migranti' della Diciotti andranno nelle strutture della CEI. Non in Vaticano, ma in Italia. Dici… - USugo : RT @Rec_Inchieste: FONDAZIONI 'BUONISTE' | 7 milioni, un ex prelato, il segr. di partito e l’armatore indagato per bancarotta. Lo strano “t… - Rec_Inchieste : RT @Rec_Inchieste: FONDAZIONI 'BUONISTE' | 7 milioni, un ex prelato, il segr. di partito e l’armatore indagato per bancarotta. Lo strano “t… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) ... ma anche in giro per il mondo. Non solo, perché qualche mese fa sullo stessoha autorizzato dei controlli in merito agli aspetti economico-finanziari . 'Il sospetto riguarda un ...