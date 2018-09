Valle d’Aosta | decretato lo stato di pericolosità d’incendio

Aereo da turismo disperso sulle Alpi - tra Valle d’Aosta e Savoia : Un Aereo da turismo risulta disperso sulle Alpi, tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), nell’area del Monte Miravidi: è decollato in Germania con destinazione Marsiglia, a bordo 2 persone. Le ricerche sono in corso e hanno dato esito negativo per il momento. In corso la ricognizione dell’elicottero della protezione civile della Valle d’Aosta nella zona del Col du Breuil (La Thuile). L'articolo Aereo da turismo disperso ...

Lutto nazionale per le vittime di Genova. Bandiere a mezz’asta anche in Valle d’Aosta : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato il Lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi per

Valle d’Aosta : salvata alpinista inglese ferita sul Monte Bianco : Intervento di soccorso in elicottero sulla via normale della Tour Ronde, al Monte Bianco, a quota 3500 metri nei confronti di un’alpinista inglese. La 27enne, durante la salita lungo la cresta sud-est, è rimasta incastrata con entrambe le gambe sotto un grosso masso: le guide del soccorso alpino valdostano sono riuscite a liberarla attrezzando dei paranchi e dei rinvii con corde, moschettoni e autobloccanti. La 27enne si trova ora in ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : temporali forti in arrivo : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (ordinaria criticità, livello 1 su 3) per “temporali forti e diffusi” lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche alla testa della Valtournenche) e nella valli di Champorcher, d’Ayas e del Lys. “Situazione ordinaria” sul restante territorio, dove sono segnalati comunque temporali. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 agosto, sono ...

Valle d’Aosta - no all’arrivo di 25 siriani : “Strutture non idonee”. Stop di Salvini su richiesta della Governatrice leghista : La Valle d’Aosta respinge 25 siriani. Inizialmente i servizi della prefettura aostana giovedì sera avevano però allertato le cooperative per preparare l’accoglienza e il gruppo composto perlopiù da famiglie sarebbe dovuto partire in pullman da Reggio Calabria per giungere ad Aosta una ventina di ore dopo. Poi il dietrofront, dopo una telefonata tra la Governatrice leghista Nicoletta Spelgatti e il ministro dell’Interno Matteo ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : codice giallo per temporali forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...