Oltre 500 milasono senza elettricità, prevalentemente in North Carolina (475.022) e 32.359 in South Carolina. L'ha causato anche un innalzamento del mare di circa 3 metri rispetto alla norma a Morehead City. Cancellati già più di 2100 voli. Sette giorni di allerta e paura per l'Florence che sarà "una minaccia significativa per le prossime 24-36 ore,riferisce la Protezione civile Usa. Cadranno 68mila miliardi di litri di acqua, dicono i meteorologi.L'è di categoria 1, inizialemente era di 3.(Di venerdì 14 settembre 2018)