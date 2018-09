Usa | uragano Florence potrebbe fare molti morti Ultime notizie | la tempesta

Uragano Florence : adesso il landfall del ciclone negli Usa - DIRETTA LIVE : landfall in atto dell'Uragano Florence. Impatto sul Nord Carolina con venti fortissimi. Alluvione in atto. L'Uragano Florence sta effettuando proprio in questi minuti il fatidico landfall sulla...

Uragano Florence : precipitazioni raddoppiate a caUsa dei cambiamenti climatici : Secondo una ricerca della Stony Brook University e del Lawrence Berkeley National Laboratory, l’Uragano Florence farebbe registrare la metà della pioggia in assenza degli effetti dei cambiamenti climatici. L’Uragano ha effettuato poche ore fa il “landfall” in Carolina nel Nord, dove si prevedono diversi giorni di piogge torrenziali. Per rilevare quanto i cambiamenti climatici indotti dall’uomo contribuiscano ...

L’uragano Florence si abbatte sugli Usa 100 mila case al buio Immagini|Diretta : Anche se declassato a categoria 1, i venti superano i 150 chilometri orari. Allerta soprattutto in Nord e Sud Carolina. La popolazione si è riparata nei rifugi. L’uragano Florence si è abbattuto sulla costa orientale degli Stat Uniti. Oltre 100.000 le case rimaste senza elettricità . L’uragano avanza con venti superiori ai 150 chilometri orari. Le autorità hanno messo in guardia i residenti in Nord e Sud Carolina. Migliaia hanno trovato ...

Usa - l’uragano Florence si avvicina alle coste : “una tempesta che può uccidere” : USA, l’uragano Florence si avvicina pian piano ed inizia a mettere paura, nonostante sia stato declassato a categoria 1 L’uragano Florence è stato declassato a categoria 1, mentre alcune zone della costa est degli Stati Uniti sono già state investite da venti fortissimi, fino a 150 chilometri all’ora. Nonostante il declassamento, il Centro nazionale degli uragani di Miami continua ad avvertire che si tratta comunque di ...

Uragano Florence si abbatte sulle coste Usa : il mare sommerge interi centri abitati [VIDEO] : Uragano Florence ancora fermo davanti alla costa, ritarda il landfall. Gravi danni sui litorali e inondazioni. Il landfall previsto nella notte tarda ad arrivare : l'Uragano Florence si è...

Usa.Uragano Florence : 80mila senza luce : 02.41 In 80.000 sono già senza elettricità nella Carolina del Nord per il passaggio dell'uragano Florence, declassato a categoria 2, perché ha rallentato, ma che ha raggiunto dimensioni mostruose. Lo ha reso noto la società elettrica Duke che ha stimato perdita di elettricità potenzialmente per 3 dei suoi 4 milioni di clienti tra Calolina del Nord e del Sud. Il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, ha detto che 12.000 persone sono ...

Usa - l’uragano Florence è arrivato : prime raffiche nella Carolina del Nord - 1200 voli cancellati e centrali nucleari chiuse [FOTO] : Il temutissimo uragano Florence, atteso da giorni negli Stati Uniti con uno stato di allerta e agitazione per i potenziali danni che è in grado di causare, è adesso realtà. La costa della Carolina del Nord ha cominciato ad essere sferzata dalle prime raffiche di vento e pioggia di Florence. L’uragano è al momento di forza 2 (su 5) ma viene considerato ancora molto pericoloso ...

Usa - “Oggi la minaccia diventa realtà” : l’uragano Florence inizia a rallentare la sua corsa [AGGIORNAMENTI] : l’uragano Florence si trova ora 230 km/h a sud-est di Wilmington, Carolina del Nord, e la sua velocità di movimento si è ridotta a 17 km/h, cattivo segno in vista delle precipitazioni catastrofiche attese dalla tempesta. Sulle Outer Banks della Carolina del Nord, l’acqua dell’oceano ha già allagato le strade e alcune persone hanno scattato foto dell’oceano in burrasca, ricoperto di schiuma bianca. I residenti dalla Virginia alla Georgia, ...

Usa : le intense piogge e i potenti venti di Florence raggiungono la Carolina del Nord - l’uragano è sempre più vicino alla costa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

