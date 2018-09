: Usa, uragano Florence, 20 milioni a rischio. Sulla traiettoria anche 6 centrali nucleari [news aggiornata alle 09:2… - repubblica : Usa, uragano Florence, 20 milioni a rischio. Sulla traiettoria anche 6 centrali nucleari [news aggiornata alle 09:2… - RaiNews : Mentre la costa est degli USA si prepara all’arrivo dell'uragano #Florence, in California si discute di cambiamenti… - LaStampa : Gli Usa attendono l’arrivo dell’uragano Florence: venti a 200 chilometri orari -

In 80.000 sono giàelettricità nella Carolina del Nord per il passaggio dell', declassato a categoria 2, perché ha rallentato, ma che ha raggiunto dimensioni mostruose. Lo ha reso noto la società elettrica Duke che ha stimato perdita di elettricità potenzialmente per 3 dei suoi 4 milioni di clienti tra Calolina del Nord e del Sud. Il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, ha detto che 12.000 persone sono al momento ospitate in centri di accoglienza.(Di venerdì 14 settembre 2018)