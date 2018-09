Usa | l’uragano Florence prosegue la sua folle corsa | 4 vittime | 2100 voli cancellati | si

L’uragano Florence si abbatte sugli Usa 100 mila case al buio Immagini|Diretta : Anche se declassato a categoria 1, i venti superano i 150 chilometri orari. Allerta soprattutto in Nord e Sud Carolina. La popolazione si è riparata nei rifugi. L’uragano Florence si è abbattuto sulla costa orientale degli Stat Uniti. Oltre 100.000 le case rimaste senza elettricità . L’uragano avanza con venti superiori ai 150 chilometri orari. Le autorità hanno messo in guardia i residenti in Nord e Sud Carolina. Migliaia hanno trovato ...

Usa : massima allerta per l’uragano Florence - ma Trump sposta 10 miliardi dalla protezioni civileai centri migranti : massima allerta negli Stati Uniti per l’uragano Florence, ma in America sta sta facendo discutere la notizia che l’amministrazione Trump ha spostato 10 milioni dal budget della Fema, la protezione civile Usa, ai programmi dell’Ice per la detenzione dei migranti senza documenti. Lo spostamento dei fonti è registrata in uno dei documenti del budget per l’anno in corso del dipartimento per la Sicurezza Interna ed è stata ...