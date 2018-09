USA | incendi e fughe di gas nell’area di Boston | un morto e 16 feriti

Principio d'incendio all'ospedale Civile di RagUSA : paura tra i pazienti : Principio d'incendio stasera all'ospedale Civile di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare sia stato causato da un corto circuito

Padova - incendio : madre e figlio disabile morti abbracciati/ Ultime notizie - rogo caUSAto da un cortocircuito : Padova, incendio: madre e figlio disabile morti abbracciati. Ultime notizie, rogo causato da un cortocircuito, poi le fiamme hanno avvolto l'abitazione in poco tempo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:32:00 GMT)

USA - paura al parco : aereo si schianta tra i vialetti e si incendia - due morti : Il velivolo leggero ha perso improvvisamente quota a circa un miglio dall'aeroporto, si è inclinato su un lato e poi si è schiantato a terra tra gli occhi increduli di decine di passanti che erano nel parco a piedi o in bici. Fortunatamente nessuno di loro è stato coinvolto nell'incidente ma per i due che erano a bordo non vi è stato scampo.Continua a leggere

Toyota ritira oltre un milione di auto ibride : problema tecnico “in un caso estremo” può caUSAre un incendio : Toyota ha annunciato il ritiro di oltre un milione di auto ibride, soprattutto Prius: un problema tecnico che “in un caso estremo” potrebbe causare un incendio. Oggetto di richiamo le vetture (Prius Hybrid, Prius Hybrid Ricaricabile e 4×4 Urbain C-HR Hybrid) fabbricate tra giugno 2015 e maggio 2018, tra cui 554.000 in Giappone, 217.000 in Nord America e 219.000 in Europa. L'articolo Toyota ritira oltre un milione di auto ibride: ...

ChiUSA a Roma la Metro A tra le stazioni San Giovanni e Ottaviano per incendio : Roma, 4 set., askanews, - E' Chiusa la Metro A di Roma tra le stazioni di San Giovanni e Ottaviano 'per verifiche tecniche'. Atac è stata costretta alla chiusura del servizio dopo che si era ...

ROMA - METRO A CHIUSA DA SAN GIOVANNI A OTTAVIANO : CAOS TERMINI/ Ultime notizie - principio di incendio : disagi : ROMA, METRO A CHIUSA da TERMINI a OTTAVIANO: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Roma - chiUSA la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alto rischio incendi a RagUSA : 25 mila euro per messa in sicurezza : Affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni siti a rischio incendio a Ragusa. Approvata spesa per 25 mila euro.

ARIA DI VENDETTA - Incendiato il portone di casa dell' orco oggi a processo : è accUSAto di violenza su minore : ... oltre al 67enne, i familiari dell'uomo, che stanno vivendo una grande pressione dopo che ieri è uscita la notizia che ha riportato la tranquilla cittadina di Recale alla ribalta della cronaca ...

Incendi USA : la pioggia aiuta a domare le fiamme di due roghi nel Montana [GALLERY] : 1/9 ...

Incendio nel RagUSAno : fiamme vicino parco divertimenti - spento dopo 3 ore : spento nella tarda serata di ieri, dopo circa tre ore d’intervento da parte dei vigili del fuoco, l’Incendio in un canneto, vicino alla riserva dell’Irminio, che ieri ha creato timori tra gli ospiti del vicino parco divertimenti “Giostre” a Marina di Ragusa. Sul posto un’autobotte da 8mila litri per garantire una riserva idrica, gli uomini della Forestale, la polizia municipale di Ragusa e quello delle ...

L'incendio vicino alle giostre di Marina di RagUSA : Ragusa - E' scoppiato alle 19.30 di ieri L'incendio del canneto vicino alla riserva del fiume Irminio, lungo la Marina di Ragusa-Donnalucata.

Incendio vicino Luna Park di Marina di RagUSA. FOTO. VIDEO : Ragusa - Incendio, intorno alle 20, sopra il Luna Park di Marina di Ragusa. Una alta colonna di fumo è visibile a lunga distanza. Sul posto del rogo tre squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Il rogo ...

CHICAGO - INCENDIO IN APPARTAMENTO : 8 MORTI - 6 SONO BAMBINI/ USA - ultime notizie video : "sentita esplosione" : INCENDIO in APPARTAMENTO a CHICAGO: 8 MORTI di cui 6 SONO BAMBINI, ultime notizie Usa. video, la tragedia nel quartiere ispanico: una donna salva altri condomini(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:43:00 GMT)