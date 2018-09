Usa | dipinto Hockney verso asta record da 80 milioni dollari

Uno zoo del Cairo è accUsato di aver dipinto un asino per "trasformarlo" in zebra : Strisce bianche e nere e orecchie più lunghe per "trasformare" un asino in una zebra. È questa l'accusa che deve affrontare uno zoo del Cairo, in Egitto. La denuncia è partita dopo la pubblicazione di una foto su Facebook da parte di un ragazzo di 18 anni, Mahmoud Sarhan."Mi sono subito reso conto dell'inganno nascosto dietro quell'asino travestito da zebra. Sono un artista, riesco a distinguere l'aspetto degli asini da ...