Usa | 70 esplosioni di gas nel Massachusetts Ultime notizie | morto 18enne | forse un

Usa : 70 esplosioni in 3 città - un morto e almeno 16 feriti : ...

Usa - 70 ESPLOSIONI DI GAS NEL MASSACHUSETTS : MORTO 18ENNE/ Ultime notizie - 25 feriti - 8.000 gli sfollati : MASSACHUSETTS, 70 ESPLOSIONI di gas in tre città: 1 MORTO e 16 feriti. Video Ultime notizie, l’Fbi in campo per approfondire l'accaduto, non è esclusa la pista dolosa(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Usa - 70 esplosioni di gas nel Massachusetts : morto 18enne/ Ultime notizie - schiacciato nella sua auto : Massachusetts, 70 esplosioni di gas in tre città: 1 morto e 16 feriti. Video Ultime notizie, l’Fbi in campo per approfondire l'accaduto, non è esclusa la pista dolosa(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Usa - 70 esplosioni di gas in città del Massachusetts : un morto e decine di case in fiamme : Le esplosioni di gas si sono verificate fino ad ora a Lawrence nello stato del Massachusetts dove la polizia sta diramando allarmi costantemente per riuscire a mettere la popolazione in salvo, 16 feriti e un mortoLa polizia di Lawrence ha diramato un allarme in cui si invitano tutte le famiglie le cui case sono rifornite dall'azienda della Columbia Gas ad abbandonare immediatamente le abitazioni. Nonostante la società che fornisce energia in ...

Usa - esplosioni a nord di Boston : bilancio sale a 1 morto e 16 feriti : sale a un morto e almeno 16 feriti il bilancio delle esplosioni e degli incendi causati da problemi alle condutture del gas in tre sobborghi a nord di Boston, nel Massachusetts. La vittima è un uomo ...

Usa - raffica di esplosioni di gas in 3 città del Massachusetts : un morto e 16 feriti : Deflagrazioni e scoppi in diversi edifici, almeno 17 secondo le prime informazioni. Appello ai cittadini a evacuare se avvertono odore di gas. La causa dovrebbe essere un problema di pressurizzazione nelle condutture di tre cittadine: Andover, North Andover e Lawrence.Continua a leggere

Usa - serie di esplosioni caUsate dal gas in tre città vicino a Boston : 14 feriti : Le cittadine interessate sono Lawrence, Andover e North Andover. Pare che la causa sia un problema di pressurizzazione nelle condutture della Columbia Gas Service

Usa - raffica di esplosioni di gas in 3 città del Massachusetts : 17 boati - decine di feriti : Deflagrazioni e scoppi in diversi edifici, almeno 17 secondo le prime informazioni. Soccorsi in corso. Appello ai cittadini a evacuare se avvertono odore di gas. Al momento non si esclude alcuna pista.Continua a leggere

Bologna : incidente caUsa esplosioni - due morti e decine di feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve