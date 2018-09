Uragano Florence | precipitazioni raddoppiate a causa dei cambiamenti climatici

La foto degli anziani evacuati che si tengono per mano è il simbolo della potenza dell'Uragano Florence : Due anziani si tengono per mano mentre vengono evacuati con un'ambulanza, in attesa dell'arrivo dell'uragano Florence in Carolina del Sud. È questa la foto, pubblicata su Twitter, diventata simbolo della potenza del fenomeno atmosferico che ha costretto migliaia di persone a correre ai ripari e a lasciare le proprie abitazioni per proteggersi.DHEC received this photo of an elderly couple being evacuated by an #EMS crew from a SC coastal ...