L'negli Stati Uniti ha provocato le sue prime: si tratta di una donna e di un bambino in North, colpiti da un albero caduto sulla loro casa. Ferito il padre. Gli altrisono un uomo mentre stava attaccando alla presa elettrica un generatore e una donna morta per un infarto a Hampstead. Per le alluvioni, 150 persone sono in attesa di essere tratte in salvo nella cittadina di New Bern, che ha già registrato un innalzamento del mare di tre metri e 18 centimetri di pioggia.(Di venerdì 14 settembre 2018)