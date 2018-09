Uragani | Florence declassato ma si temono effetti devastanti

Uragani : capo agenzia soccorsi - Florence può fare molti morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uragani - Florence scende a categoria 2 : ANSA, - WASHINGTON, 13 SET - L'uragano Florence, che nelle prossime ore si abbattera' sulla costa est degli Stati Uniti, ha perso parte della sua forza ed e' sceso a categoria 2. Sono comunque attese ...

Uragani : Florence scende a forza 3 : ANSA, - WASHINGTON, 12 SET - L'uragano Florence è stato declassato da categoria 4 a categoria 3, su 5, ma resta estremamente pericoloso. Lo ha reso noto il servizio nazionale anti Uragani. Florence è ...

Uragani : Florence scende a forza 3 ma resta pericoloso :

Gli Uragani “Florence” ed “Helene” scatenano una storica ondata di caldo anomalo in Europa : +35°C in molti Paesi - le Previsioni Meteo dettagliate [MAPPE] : 1/7 ...

Uragani : “Florence come un colpo di Mike Tyson sulla costa” : Gli Stati Uniti aspettano l’uragano Florence, temendolo “come un colpo ben assestato di Mike Tyson”. E’ questa la metafora utilizzata dall’agenzia federale Usa per le emergenze (Fema, paragonabile alla protezione civile) per descrivere la potenza con cui il fenomeno atmosferico minaccia la costa est degli Stati Uniti e in particolare Nord e Sud Carolina. Nell’ultimo aggiornamento sulla situazione la Fema ha ...

Usa - paura per Florence. Oltre 5 mln vivono in zone a rischio Uragani - : Costa est in allerta per l'arrivo del ciclone previsto venerdì. Già 1 milione di evacuati tra Carolina del Nord e del Sud. Trump: "La sicurezza prima di tutto: non badiamo a spese". Allerta anche per ...

Usa - dopo Florence in arrivo gli Uragani Isaac ed Helene - : Gli Stati Uniti si preparano ad affrontare la potenza devastante del vortice diretto sulla costa orientale, ma già due nuovi fenomeni si sono formati dietro di lui. Tutto dipende dalla "macchina ...

Allerta Meteo - Europa e America si risvegliano con l’incubo di una “staffetta” di Uragani Atlantici : “Florence” - “Isaac” e “Helene” infuriano sull’Oceano e minacciano le coste [LIVE] : 1/9 ...

USA - Florence potrebbe raggiungere categoria 5 : milioni di americani si preparano ad uno degli Uragani più catastrofici della storia [VIDEO] : Tutto il sud-est degli USA e il Medio Atlantico sono in allerta per il potenziale impatto dell’uragano Florence, ora di categoria 4, nella seconda parte di questa settimana. I meteorologi di AccuWeather ritengono che Florence raggiungerà la costa delle Carolina o della Virginia e creerà una seria minaccia per vite e proprietà. Esiste il rischio che Florence si fermi o riduca la sua velocità mentre si avvicina alla costa, il che prolungherebbe ...

