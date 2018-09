Uomini e donne | Riccardo Guarnieri e Ida Platano all' ultimo drammatico confronto E Maria

Uomini e Donne oggi - confronto Michael e Lara Temptation - lui spiazza : oggi Uomini e Donne: Lara e Michael di Temptation si rivedono, il confronto che spiazza Nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne vedremo l’attesissimo confronto tra un’ex coppia di Temptation Island. Dopo aver tagliato corto la discussione tra Gianpaolo, Martina e il tentatore Andrea Del Corso, si passa alla seconda tronista donna. […] L'articolo Uomini e Donne oggi, confronto Michael e Lara Temptation, lui ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella parla del Trono di Luigi e di Lorenzo : Sara Affi Fella contro il Trono di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne A distanza di poche ore dal confronto di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, l’ex tronista si è sfogata sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, in cui ha anche parlato di Lorenzo Riccardi. Sara ha esordito il suo discorso affermando che sbaglierebbe se dicesse che Luigi non si meriterebbe il Trono, tuttavia ha ammesso di essere ...

Uomini e donne – Nuova stagione 2018/2019 e nuovi tronisti. : Uomini e donne, una certezza nel palinsesto del pomeriggio di Canale5. Da innumerevoli anni Maria De Filippi con questo programma appassiona milioni di telespettatori che seguono costantemente i personaggi di turno, che diventano proprio dei beniamini, alla ricerca della loro anima gemella, tra corteggiamenti, incontri in esterna, liti e tutto ciò che ne consegue. Uomini […] L'articolo Uomini e donne – Nuova stagione 2018/2019 e ...

Uomini E DONNE/ Due di picche per Gemma Galgani : Rocco prima la bacia e poi la lascia (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. due di picche per Gemma Galgani, mollata da Rocco dopo il bacio. Tutti pazzi per il cavaliere Gianluca Scuotto.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:10:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 13 settembre 2018 : Ida e Riccardo chiudono! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over giovedì 13 settembre 2018: Ida lascia Riccardo! Rocco chiude con Gemma! Scontri tra la Galgani e Tina! Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Riccardo tornano single e ad occupare le sedie dei rispettivi parterre! Rocco saluta Gemma! I senior sono ritornati per una nuova registrazione del trono Over! A darcene notizia, sono le Anticipazioni Uomini e Donne che svelano che oggi, giovedì 13 ...

Uomini e Donne/ Gianluca Scuotto corteggiatissimo : l'attore di "Un posto al sole" conquista tutte (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gianluca Scuotto è tra i nuovi cavalieri ed è già amatissimo dal pubblico femminile. Troverà l'amore in studio?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Maria De Filippi contro Sara Affi Fella? Quella sospetta frase per Mara... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Maria De Filippi contro Sara Affi Fella? La frase della conduttrice dopo il video di Mara Fasone non passa inosservata...(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Rosa Perrotta - 1 milione di follower e il grazie a Uomini e Donne : Conosciuta per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha festeggiato un traguardo importante. Su Instagram ha raggiunto 1 milione di follower. Numeri che, per chi lavora anche tramite il web, cominciano a diventare consistenti. La giovane campana deve tanto alla trasmissione di Maria De Filippi e lei ne è ben consapevole. Non solo infatti l'amore con Pietro Tartaglione è nato nello studio della rete ammiraglia ...

Uomini e Donne Trono Over : Gemma bacia Rocco ma lui la lascia : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Gemma e Rocco si baciano Parte male la nuova edizione di Uomini e Donne per Gemma Galgani. La Dama del Trono Over ha cominciato ad uscire con Rocco, il nuovo Cavaliere del programma, ma dopo un bacio la storia tra i due si è interrotta. Nell’ultima registrazione del programma […] L'articolo Uomini e Donne Trono Over: Gemma bacia Rocco ma lui la lascia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Trono Over anticipazioni : Gemma Galgani baciata e abbandonata da un cavaliere : La stagione di Uomini e Donne per Gemma Galgan i sembrava essere partita per il meglio, con due ex cavalieri tornati per corteggiarla e uno nuovo, Rocco , ma è proprio con quest'ultimo che la ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida e Riccardo tornano a far parte del parterre della trasmissione : Era solo notizia di ieri, mercoledì 12 settembre, la ferma decisione di Ida Platano di abbadonare definitivamente il dating-show Uomini e Donne anche dopo la rottura con Riccardo Guarnieri. Oramai è ...

Uomini e Donne : Mara Fasone è rifatta? La verità! : Mara Fasone è la nuova tronista di Uomini e Donne. La siciliana si è presentata come una ragazza umile, ma il suo aspetto troppo curato fa venire mille dubbi. E’ rifatta oppure no? La verità! Nella nuova stagione Uomini e Donne sono stati presentati i nuovi tronisti, tra cui anche Mara Fasone. Durante i provini la ragazza ha riferito che in passato ha sofferto la fame, ma il suo aspetto fin troppo curato ha instillato dubbi su dubbi al ...

Mara Fasone nuova tronista/ Uomini e donne - piovono critiche : "Tutta rifatta" - la cugina replica : Mara Fasone è la nuova tronista di Uomini e donne: la sua infanzia difficile, i problemi economici della famiglia e la ricerca di un uomo con i suoi stessi ideali.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:52:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/09 : Riparte il Trono Classico con Maria che annuncia quattro nuovi tronisti, precisamente due Uomini e due Donne, ma il primo filmato del giorno si riferisce alla stagione scorsa e racconta del percorso di Sara e Luigi in trasmissione, fino alla scelta finale della ex tronista con passionale bacio “da film”, un bacio che lasciava presagire chissà quale intenso prosieguo di rapporto, invece azzerato dopo appena due settimane! Luigi fa il suo ...