Un' immagine mostra il bellissimo ma mortale mondo di Days Gone

Xiaomi Mi 8 Youth Edition si mostra in una nuova presunta immagine, che anticipa alcune caratteristiche. Nel frattempo LG V40 ThinQ è sempre più vicino, dopo una nuova certificazione.

Un'immagine mostra come apparirà Ada Wong nel remake di Resident Evil 2 : La raffica di notizie su Resident Evil 2 non mostra segni di cedimento in vista del lancio di gennaio e, anche oggi, apprendiamo nuove informazioni sul gioco grazie alla primissima immagine della "riprogettazione" del personaggio di Ada Wong.come segnala PSU, lo screenshot, proveniente da un account Twitter presumibilmente ora privato, presenta la famosa Ada Wong accanto al debuttante Leon S. Kennedy.Il nuovo look del personaggio coinciderebbe ...

Stando ad una nuova immagine leaked, il Sony Xperia XZ3 dovrebbe essere commercializzato in almeno quattro varianti cromatiche.

Nelle scorse ore è emersa in Rete un'immagine che potrebbe mostrarci una delle cinque colorazioni in cui il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere venduto