UNGHERIA | ORBAN | “GIORNI CONTATI PER PARLAMENTO UE” Asse con Salvini | Unhcr |  “politica

Sanzioni a UNGHERIA - Orban : “Parlamento e Commissione Ue hanno i giorni contati” : Il premier ungherese Viktor Orban ha parlato per la prima volta dopo l'esito del voto di Strasburgo sull'avvio dell'iter dell'articolo 7 dei trattati: "Non potendo costringere l'Ungheria ad aprire i confini - ha spiegato - vogliono toglierci il diritto alla difesa dei confini. Dovremmo semplicemente consegnargli la chiave della porta".Continua a leggere

Asselborn - chi è il ministro degli Esteri del Lussemburgo che ha litigato con Salvini : fu il primo a criticare l’UNGHERIA di Orban : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come ministro degli Esteri. Jean Asselborn, protagonista della lite con Matteo Salvini sui migranti, è il titolare degli Esteri del Lussemburgo dal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione dell’Ungheria dall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ...

Sanzioni all'UNGHERIA - la Polonia in difesa di Orban : annunciato il veto al Consiglio Ue : Intanto Budapest annuncia l'intenzione di fare ricorso alla corte di giustizia Ue: "Mancava la maggioranza necessaria"

Paolo Becchi - la verità sulle sanzioni dell'Europa contro l'UNGHERIA : 'Così Orban spazzerà via l'Ue' : Il giorno dopo il voto dell'Europarlamento che dà il via alle sanzioni contro l'Ungheria di Viktor Orban , è il filosofo Paolo Becchi a mettere in guardia sul possibile scenario rischioso che quella ...

Orbàn e Salvini non sono nati sotto i cavoli. Le sanzioni all’UNGHERIA non risolvono i problemi della sinistra : Il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza la relazione della rappresentante dei Verdi olandesi Judith Sargentini, che chiede al Consiglio europeo di attivare le sanzioni previste dall’articolo 7 del Trattato di Lisbona nei confronti del governo ungherese di Viktor Orbán (il gradasso che, tra l’altro, prende a calci i migranti, negando loro anche il cibo). Il verdetto? Ci sono gravi violazioni dei valori fondamentali dell’Unione, in ...

Ok Europarlamento ad attivazione art. 7 contro l'UNGHERIA di Orban - Budapest : 'Dall'Ue vendetta meschina' : Il Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può ...

L'Europa condanna l'UNGHERIA di Orban : Nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, Juncker oggi ha messo in guardia dai nazionalismi: "L'Europa resti tollerante, non sarà mai una fortezza in un mondo che soffre", le parole del ...

Sanzioni a UNGHERIA - Schlein : “Orban è infantile - non può solo pretendere i soldi dall’Ue” : Elly Schlein, eurodeputata di Possibile, commenta la condanna di Orban da parte del Parlamento Ue: "L'Europa non può tollerare che all'interno dei suoi confini si calpestino i suoi principi fondamentali. Altrimenti passa l'idea che siamo una comunità che sta insieme soltanto per avere una moneta e un mercato comune".Continua a leggere

ORBAN - EUROPA "OK ATTIVAZIONE ART 7 CONTRO UNGHERIA"/ Juncker "va applicato se stato di diritto è in pericolo" : Migranti, ORBAN condannato dal Parlamento Ue: approvata procedura verso sanzioni all'Ungheria, le ultime notizie dopo il voto diviso di Lega e M5s. Cosa cambia con l'articolo 7?