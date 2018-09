Una Vita Anticipazioni 15 settembre 2018 | Cayetana riceve una lettera minacciosa da Ursula

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 21 settembre : Antonito bacia Lolita : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Antonito bacia Lolita in strada Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Ramon rimprovera Antonito e gli confessa di non riuscire più a fidarsi di lui. Per non farsi vedere da Veracruz, il giovane Palacios bacia Lolita per strada. Di fronte a questo bacio, la ragazza sferra […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 17 al 21 settembre: Antonito bacia Lolita proviene da ...

Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2018 : Felipe e Celia si baciano appassionatamente! : Mentre si riaccende la passione tra Felipe e l'ex moglie, Nemesio va da Arturo per ricevere la sua ricompensa... Il colonnello ha mentito ancora!

Una Vita - anticipazioni spagnole : CASILDA è figlia di MAXIMILIANO??? : Colpo di scena shock nelle puntate spagnole della telenovela Una Vita: da alcuni indizi, tutto lascia presupporre che CASILDA Escolano (Marita Zafra) sia figlia illegittima del defunto Maximiliano Hidalgo (Mariano Llorente). Facciamo quindi il punto della situazione per comprendere meglio questo particolare risvolto… La trama ha avuto inizio nel corso della puntata 833, la stessa in cui ha fatto il suo ingresso la misteriosa domestica Maria ...

Spoiler Una Vita : Cayetana scopre la verità sul decesso di Tirso : La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]scritta da Aurora Guerra e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, non smette mai di appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che gli italiani vedranno le prossime settimane ci dicono che la malvagia Cayetana, prima di uscire di scena, verra' a conoscenza di non essere l’assassina dell’orfanello Tirso come credeva. In particolare la vedova De ...

Anticipazioni - Una Vita : Ursula e Carmen tentano di uccidere Jaime con della droga : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, [VIDEO] protagonista del primo pomeriggio di Canale 5. Gli spoiler delle puntate di ottobre si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La vecchia istitutrice, infatti, diventera' la nuova dark lady di Acacias 38 in to alla morte di Cayetana Sotelo Ruz. Inoltre decidera' di architettare un piano per sbarazzarsi di suo marito Jaime grazie ...

Anticipazioni Una Vita : la domestica Casilda rivela a Leonor che sono sorellastre : La soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] continua ad appassionare e sorprendere i telespettatori. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana c’è stato un colpo di scena inaspettato dopo l’arrivo della domestica Maria nel quartiere di Acacias 38. Tutto è iniziato quando Rosina Rubio ha comunicato ai suoi familiari di essere infastidita dalla presenza dell’inserviente del medico che ha ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Pablo muore - vittima del "terremoto Ursula" : Nonostante le gravi ferite causate dal crollo, Pablo si sarebbe potuto salvare. Sfortunatamente al suo capezzale ha trovato solo la crudele Ursula.

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 14 e sabato 15 settembre 2018 : anticipazioni puntata 555 di Una VITA di venerdì 14 e sabato 15 settembre 2018: Felipe Alvarez Hermoso dice a Celia che la ama ancora e così i due si baciano. Fabiana trova una donna svenuta per strada e la conduce in soffitta, dove scopre che si chiama Carmen e che è alla ricerca di un lavoro; a quel punto la propone come domestica a Cayetana, che la ingaggia in prova. Dopo aver detto a Simon della morte di Elvira, Nemesio si reca da Arturo a ...

Una Vita Anticipazioni 13 settembre 2018 : Nemesio conferma a Simon che Elvira è morta : L'unico superstite del naufragio porta con sé una terribile notizia conferma: la giovane Valverde ha perso la Vita in mare.

Una Vita anticipazioni : URSULA cerca di uccidere JAIME ALDAY : A partire dalla prossima settimana, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita faranno la conoscenza del gioielliere JAIME ALDAY (Carlos Olalla): come abbiamo già anticipato nei nostri post precedenti sull’argomento, URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) scoprirà che l’uomo è il padre naturale della perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e – prima di rivelarle l’identità della figlioletta perduta – lo ...